Mama Alexandrei Măceșanu, copleșită de emoție. Anunțul tranșant despre cazul Caracal și Cumpănașu

Familiile adolescentelor din Caracal dispărute fără urmă sunt copleșite de tristețe, mai ales acum în preajma sărbătorilor. Ce anunț tranșant a făcut mama Alexandrei Măceșanu de curând?

Teodora Măceșanu trăiește de luni bune un coșmar, iar acum lucrurile devin din ce în ce mai grele din cauza faptului că este primul an în care nu se bucură de fiica sa în jurul sărbătorilor. Mama tinerei dispărute de la Caracal continuă să se lupte să o găsească. Din păcate, la nouă luni de la dispariția ei se știe doar că Dincă a recunoscut că a ucis-o.

Cu toate astea, familia nu și-a pierdut speranța, mai ales că nu s-a găsit încă trupul neînsuflețit al acesteia sau alte rămășițe care să indice că nu mai este în viață. Inițial, Dincă afirmase că le-a ucis pe Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu, ulterior și-a schimbat declarațiile și a spus că nu le-a luat viața adolescentelor din Caracal. Înainte de Florii, Teodora Măceșanu a transmis un mesaj important tuturor celor care i-au fost aproape în această perioadă, le-a mulțumit și le-a urat sănătate.

“Vă mulțumim din suflet că sunteți alături de noi și ne susțineți și faceți orice este posibil să găsim fetele! Vă transmitem sănătate, Sărbători Pascale fericite, fiecare acolo unde sunteți! Îi mulțumim și verișorului nostru, rar întâlnești persoană ca el, îi mulțumim din suflet!Mai e un pic și se fac 9 luni de zile de la dispariția Alexandrei și un an de la dispariția Luizei … Nu am încetat nici o clipă să ne rugăm și să ne gândim la ele, la Alexandra, la Luiza. Vă iubim dragii noștri Cumpănași! Sincer, nici nu am cuvinte să spun ceea ce simt, prin ceea ce trecem zi de zi, dar avem speranță că totul o să fie bine și cei care încearcă să îl denigreze pe Alexandru și să îl oprească să nu mai continue căutarea fetei, pe aceia îi va pedepsi Dumnezeu”

Teodora Măceșanu