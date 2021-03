Majda, în doliu după Survivor România. Tragedie fără margini pentru mulatră

Nu există nimic mai dureros decât momentul în care pierzi pe cineva drag. Majda este în doliu, după ce s-a întors din competiția Survivor România. Tragedie fără margini pentru superba mulatră. Cine este bărbatul care a lăsat un gol în inima ei. Mesajul emoționant pe care vedeta Kanal D l-a postat îți va frânge inima.

Clipe de coșmar pentru Majda de la Survivor România. Frumoasa mulatră este în doliu, după ce un membru al familiei sale s-a stins din viață. Vedeta de la Kanal D este distrusă de durere după moartea cumnatului ei. Fosta Faimoasă a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare pentru a-i aduce un ultim omagiu rudei sale care a trecut la cele sfinte, cu puțin timp în urmă.

„Încerc sa-mi adun cuvintele si sa inteleg tot ce se intampla! Am datoria fata de voi sa va anunt ca zilele acestea desi am promis ca voi face live, ca voi fi prezenta in emisiune o sa aman pentru ca din pacate sunt cu durere in suflet. Cat timp am fost plecata in competitie, cumnatul meu care mi-a fost mai mult decat un frate, mi-a fost familia mea, din pacate a plecat dintre noi si a lasat un mare gol in sufletele noastre. M-am intors, iar o parte din familie lipseste. El, mereu ma lua in brate cu zambet si imi zicea sa mananc. Mereu avea grija sa fiu bine”, a scris frumoasa Majda pe contul său de Instagram.