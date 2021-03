Majda, furioasă după eliminarea de la Survivor 2021. Cine trebuia să plece, de fapt, în locul ei

Deși a stat departe de conflicte pe tot parcursul competiției, a căzut pradă coaliției băieților din tabăra sa, astfel că numele i s-a auzit la finalul celui mai recent consiliu de eliminare. Dintre ea, Elena Marin și Roxana Nemeș, publicul a votat prin SMS cel mai puțin Majda. Cărțile erau făcute, susține mulatra. Cine trebuia să părăsească ”Survivor” înainte ei?

Majda a ieșit din Survivor. Declarațiile ei după eliminare. „Voiau să o scoată înaintea mea, după care urmam eu, Elena și Ana”

Majda Aboulumosha a fost eliminată, duminică seara, de la Survivor România. Jador a ieșit preferatul publicului a patra oară consecutiv și a fost nevoit să nominalizeze pe unul dintre colegi pentru a-l trimite spre eliminare. Cântărețul a ales-o pe mulatră, care a îmbrățișat această postură pentru a doua oară.

„Am fost singul om care nu a fost băgat în conflicte. E foarte greu să-ți menții echilibrul. Foamea, condițiile de acolo te fac să explodezi. Am fost exact ca în viața de zi cu zi. Am dat tot ce am putut, indiferent de dureri fizice, de dor de casă. Există o alianță a băieților! Tot timpul se făcea un top al verigilor slabe, care erau doar fetele. Fetele erau scoase pe rând afară, nu erau băieții eliminați. Eu nu am făcut vreo strategie.

M-am dus cu capul înainte. Mi se pare că am ieșit la timp, corect din punct de vedere sportiv. Topul era făcut. Voiau s-o scoată pe Nemeș înaintea mea, după care urmam eu, Elena și Ana. Jodor are un suflet bun, nu-i port dușmănie pentru nominalizare. Zanni e văzut drept personajul negativ al grupului, pentru că este un personaj mai conflictual”, a declarat Faimoasa într-o intervenție prin Skype la ”Teo Show”, direct din Republica Dominicană.

Vrea să revină în televiziune, poate chiar la Kanal D, și să se ocupe de afacerea sa cu dulciuri

„Simt o eliberare, număr secundele până când voi urca în avion și voi reveni în țară. Mi s-a dat telefonul înapoi, primul mesaj era de la fetița mea, Jaqueline, care mi-a scris: «mami, nu mai pot de dorul tău!» Am o satifacție mare pentru că oamenii au crezut în mine, am găsit multe mesaje de încurajare. Oamenii au văzut în mine o luptătoare. Am dormit cu șobolanii, dădeam la o parte șerpii cu mâna. Este o competiție foare dură, nu mă așteptam să fie atât de greu”, a mai spus aceasta la Kanal D.

Majda își dorește să revină pe sticlă cu un nou proiect de televiziune, poate chiar în cadrul aceluiași post TV, dar și să se implice într-o afacere. Este vorba despre afacerea sa cu dulciuri, torturi și cozonaci, de care se ocupa înainte să plece în reality-show-ul de supraviețuire.

„Întotdeauna m-am gândit că totul se întâmplă cu un scop în viață, iar acum simt că scopul meu e să dau tot ce e mai bun. Sunt o fire puternică și consider că o să-mi depășesc limitele și o să descopăr foarte multe lucruri”, a declarat ea înainte de a pleca în junglă.