Majda este out de la Survivor România. Ce i-a făcut Jador, de două ori într-o săptămână

Ediția de duminică a concursului ”Survivor România” a venit cu un verdict în ceea ce îi privește pe cei nominalizați spre eliminare. Publicul a decis ca dintre Elena Marin, Roxana Nemeș și Majda Aboulumosha cea din urmă trebuie să părăsească jungla. Reacția lui Jador.

Majda, out de la Survivor România

Publicul ”Survivor România” a decis de cu seară ca Majda să părăsească Republica Dominicană. Actrița a primit cea mai puțină susținere, în detrimentul Roxanei Nemeș și Elenei Marin, care își vor continua lupta pentru supraviețuire în Dominicană.

„E un zâmbet pe care încerc să-l înțeleg, să-l ofer, pentru că este important să dai oamenilor din jurul tău zâmbete. Nu vreau să plec cu ochii înlăcrimați, sunt pentru că am dăruit mult în această competiție. Când am plecat de acasă i-am spus copilului că o să stau două săptămâni și vin acasă. Dar cu fiecare săptămână mă trezeam și îmi spuneam că o să fiu din ce în ce mai puternică și o să lupt.

Recunosc că știu să încasez înfrângerea și pentru mine atât a fost să fie. Le spun colegilor mei să aibă grijă să joace acest joc, dar să nu lase acest joc să se joace prea mult cu ei, să-i transforme, să fie o echipa unită. Survivor nu e doar despre sport, contează să aduci puncte, dar în final tot împreună mâncați. Dacă energia nu bună ajunge altfel mâncarea în stomac”, a declarat Majda.

A fost nominalizată de două ori de Jador

„O să votez cu Majda, pentru că din punct de vedere sportiv este a doua cea mai slabă fată din echipa asta. Vreau să câștigăm mâncare, fiecare dintre noi are vise. E incorect să votez pe cineva care e bun în competiție și își dă silința pe traseu. Aș fi supărat dacă pleacă Elena Marin, chiar dacă o iubesc mai mult pe Majda. Nu o să votez niciodată în scopuri proprii”, a argumentat cântărețul.

Faimoasa nu a fost surprinsă de acțiunea amicului său, dar i-a cerut să recunoscă faptul că ea și-a dat mereu interesul să aducă buna dispoziție în echipă și a depus efort pe traseu.

„Aș vrea să-i spun lui Jador că și eu am dat totul până la capăt pentru echipa asta. Eu am fost aici o luptătoare, nu o floricică. Eu dau oamenilor din jurul meu și am dat și pe teren. Nu m-a deranjat nicodată clasamentul facut că sunt veriga slabă. Nu sunt sportivă dar am venit aici să dau tot ce am mai bun. Nu aș fi vrut să-mi vadă slăbiciunile colegii mei sau să-i trag în jos prin energia mea. Am încercat să le transmit energie bună”.