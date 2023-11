Mai mulți români au casat mașinile, dar nu vor primi niciun ban din programul Rabla. Greșeala pe care au făcut-o

Mai mulți români se confruntă cu o situație ce pare greu de crezut. Și-au casat mașinile, însă nu vor primi niciun ban din programul Rabla. Autoritățile au explicat care a fost greșeala pe care au făcut-o cei 16, însă oamenii sunt deciși să își facă dreptate în instanță și să își recupereze măcar o parte din prejudiciu.

Planurile mai multor români au fost date peste cap de o singură greșeală. Este vorba despre 16 persoane din micul oraș Târgu Frumos, care și-au dat mașinile la casat, autoturismele au fost distruse, însă nu vor primi niciun ban din programul Rabla, așa cum credeau că se va întâmpla.

Oamenii reclamă faptul că nimeni din partea autorităților nu s-a ocupat de verificare dosarelor depuse de ei, pentru a le confirma eligibilitatea, înainte ca automobilele să fie casate.

„Suntem 16 persoane în această speță. Am pierdut mașinile, le-am casat și au rămas și casate, și cu prejudiciul. A fost publicat, pe pagina de Facebook a primăriei, Programul Rabla Local, unde se specifica faptul că trebuie aduse copie după buletin, copie după cartea de identitate a mașinii și copie după certificat.

Majoritatea, de exemplu, eu, pe data de 8 octombrie, am depus, până pe data de 30 octombrie nu s-a întâmplat nimic. Pe 30 octombrie am primit mail că avem 30 de zile la dispoziție să ducem mașina spre casare, să luam certificatul de distrugere și certificat de radiere pe care ni-l va elibera Poliția Rutieră.

Am sunat fiecare, am găsit la Pașcani undeva unde acceptă rabla, am dus mașinile, am scos certificatul de distrugere, am mers din nou la Primărie (n.r. – Primăria Târgu Frumos) și a rămas să așteptăm”, a povestit unul dintre cei 16 români, potrivit BZI.