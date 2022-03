Mai multe gimnaste ucrainene s-au refugiat în România: „Vreau să mă întorc la părinții mei”

De la începutul războiului în Ucraina, peste 450.000 de refugiaţi ucraineni au intrat în România. În vreme ce unii au preferat doar să tranziteze țara noastră, alții în schimb și-au găsit un loc sigur, departe de conflictul declanșat de Rusia. Zece sportive din lotul de gimnastică al Ucrainei s-au stabilit temporar la Iași, alături de familiile lor și antrenori.

În ultima lună, mulți ucraineni au decis să fugă din calea războiului declanșat de Vladimir Putin în Ucraina. Majoritatea refugiaților au ales România. Este și cazul a zece sportive din lotul regional de gimnastică artistică din Viniţa, Ucraina. Gimnastele s-au refugiat la Iași, acolo unde au condiții bune pentru a-și continua antrenamentele. Au visat că vor câștiga medalii în țara lor, însă acum sunt nevoite să lupte ca să supravieţuiască războiului.

Viktoria Lipnițkaia, una dintre tinerele gimnaste, și-a lăsat familia în Ucraina și s-a refugiat în România.

Uliana Cernovska are doar 9 ani, dar știe că a trebuit să fugă din calea războiului. Adolescenta a venit în România, alături de mama ei.

„Îmi plăcea mult să mă plimb prin oraș cu câinele meu. A rămas acasă. Îl iubesc foarte mult și mi-e dor de el”, a dezvăluit copila, cu ochii în lacrimi.

„Înainte de a începe războiul am văzut ce se întâmplă în regiune și am înțeles că nu va fi bine. După ce am fost atacați, am hotărât că trebuie să facem cumva să plecăm neapărat. Într-o zi, în prima săptămână din martie, am primit un mesaj că se organizează un transport pentru copii și părinții lor. Și am decis că e momentul să plecăm din țară”, a povestit și Marina Cernovska, mama Ulianei.