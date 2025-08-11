Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis. Vedeta Antena 1 gonea cu 180 km/h, ce le-a pus polițiștilor după ce l-au oprit

Un șofer a fost sancționat drastic de Poliția Rutieră după ce a fost prins rulând cu o viteză uriașă pe autostradă, în timpul unei acțiuni ample a oamenilor legii. Incidentul a stârnit rapid atenția presei și a publicului, mai ales după ce s-a aflat că șoferul nu era un anonim, ci o figură cunoscută de la Antena 1: magicianul Robert Tudor. Din cauza vitezei excesive, vedeta a rămas fără permis de conducere și trebuie să plătească o amendă considerabilă.

O viteză uriașă, o sancțiune pe măsură

Conform datelor oficiale, Robert Tudor a fost surprins de radar la kilometrul 139 al autostrăzii, circulând cu 181 km/h. Depășirea masivă a limitei de viteză a dus la sancționarea imediată a vedetei. Polițiștii i-au suspendat permisul de conducere pe loc și i-au aplicat o amendă în valoare de 1.800 de lei. Suma se poate reduce la 911 lei dacă este achitată în termen de 24 de ore.

Incidentul a avut loc în weekend, în timpul unei acțiuni ample a Poliției Rutiere. Oamenii legii au reținut sute de permise pentru depășirea vitezei legale. Potrivit autorităților, acțiunea a avut ca rezultat un număr total de 828 de sancțiuni, dintre care 416 au fost aplicate pentru viteză. De asemenea, au fost constatate 78 de sancțiuni pentru consum de alcool și 153 de infracțiuni la regimul rutier.

Mesajul public al magicianului: „Viteza și prostia se plătesc”

După incident, magicianul Robert Tudor a publicat un videoclip pe contul său de socializare, în care a abordat direct situația. Mesajul său a fost o recunoaștere a greșelii și o pledoarie pentru respectarea regulilor de circulație.

El și-a îndemnat urmăritorii să fie responsabili pe drum, afirmând că „viteza și prostia se plătesc”. Această postare, deși a recunoscut greșeala sa, a avut și un rol educativ, transmițând un mesaj important de siguranță rutieră către comunitatea sa de fani.