Magiciana Cristina Strecopitov și-a divulgat secretele siluetei de viespe. Nu, nu e iluzionism! EXCLUSIV

Cristina Strecopitov (31 de ani) este prima femeie–magician din România, cu diplomă. Și nu este doar talentată, ci și năucitor de frumoasă. Artista are un trup de invidiat și, surpriză!, nu depune mari eforturi pentru a arăta ca un fotomodel, fiind doar atentă la ce pune în farfurie: ”Nu sunt adepta dietelor drastice!”, ne-a spus ea, în interviul pentru Impact.ro.

Contactată de reporterii Impact.ro, Cristina ne-a dezvăluit cum reușește să atragă privirile celor din jur, care sunt trucurile ei de frumusețe:

Am cursuri de mișcare scenică, dansez mult, mai ies și cu câinele la plimbare și fac plimbări lungi. Toate astea mă țin mereu în formă. Am și o explicație anume în ceea ce privește dieta low–carb: Sufăr de diabet de tipul 1, așa că încerc să mănânc mai puțini carbohidrați”, ne-a mai spus Cristina.

Conștientă de atuurile sale fizice, ea poartă pe scenă ținute sexy, care îi pun în evidență trupul de fotomodel. Ne-a mai mărturisit și faptul că, în ciuda restricțiilor impuse de autorități, activitate sa nu a fost restricționată deloc, dimpotrivă:

“Am un program destul de încărcat. Facultatea de Teatru îmi ocupă foarte mult timp, dar îmi place ce fac, este visul meu din copilărie. Plus, în perioada asta am mai fost și pe la diverse emisiuni de televiziune, am avut activitate, nu mă plâng, nu am stat în casă. Chiar sunt zile când nu îmi mai văd capul de atâta treabă, dar este bine așa cum este”.