Ce reacții adverse a avut tânărul diabetic vaccinat cu doze diferite covid-19. Ce a mărturisit

Ce se întâmplă în cazul tânărului diabetic căruia i-au fost administrate două doze diferite de ser anti-COVID-19? Mărturiile acestuia și detalii despre starea sa de sănătate.

Alin-Alexandru Ionescu a pățit lucrul de care câțiva s-au temut în momentul în care a început campania de vaccinare. Tânărului diabetic i-au fost administrate două doze de vaccin diferite în cel mai mare centru de vaccinare din Capitală.

Acesta a povestit în detaliu pe rețelele de socializare care este acum starea sa de sănătate. Mai mult decât atât, el reclamă că în statistitile oficiale apare ca neavând ambele doze efectuate. Alin a fost vaccinat din greșeală la rapel cu Moderna în loc de Pfizer.

Tânărul a fost sunat de Valeriu Gheorghiță ca să fie asigurat că din punct de vedere medical nu există riscuri, susținând că gestul său „a fost so acțiune de PR bunicică, dar pe care domnul doctor nu a exploatat-o la adevăratul potențial.”

În adeverința sa de vaccinare apare ca: persoană care nu are ambele doze anti-COVID-19 efectuate. Tânărul mai spune că deși a primit critici că nu a fost vigilent, a ales să-și facă publică povestea pentru a atrage un semnal de alarmă care îi va face mai atenți pe asistenți, medici și pacienți, în contextul campaniei de vaccinare.

„A fost o acțiune de PR bunicică, dar pe care domnul doctor nu a exploatat-o la adevăratul potențial. Pe lângă asigurările că din punct de vedere medical nu am de ce să-mi fac griji, am fost informat de domnul Gheorghiță că îmi va fi eliberată o adeverință de vaccinare care va reflecta realitatea: un vaccin format dintr-un mariaj Pfizer+Moderna. Este o situație de nerespectare a unor proceduri clare într-un act medical. Poate că aceste două vaccinuri nu interferează într-un mod negativ. Poate chiar își potențează efecte. Nu despre asta e vorba! Ci despre actul în sine, despre faptul că o greșeală aparent banală poate avea urmări foarte grave. Tocmai din aceste motive am fost atât de vocal legat de ceea ce mi s-a întâmplat, am acceptat toate solicitările de interviuri și am spus povestea cap-coadă exact așa cum s-a întâmplat. Și cu siguranță oamenii din centrele de vaccinare vor fi mai atenți”

Alin-Alexandru Ionescu