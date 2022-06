Magda Catone, mesaj public pentru români. De ce are nevoie de 20.000 de euro (exclusiv)

Magda Catone a venit cu un mesaj pentru români. Celebra actriță aleargă după sponsori și a mărturisit fanilor că mai are nevoie de suma de 20.000 de euro. Vedeta a apelat la rețelele de socializare pentru a putea face rost de banii necesari. Pentru ce îi trebuie și care sunt detaliile pe care le-a oferit aceasta oamenilor care o urmăresc în mediul online? ,, Am reușit să acoperim o parte din cheltuieli, dar mai avem nevoie de o sumă destul de mare, cam undeva la 20.000 de euro”, a mărturisit ea.

Magda Catone încă activează în teatru, dar este și studentă la Teologie. Aceasta se află în febra pregătirilor pentru festivalul care poartă numele regretatului soț.

Vedeta mai trebuie să facă rost de 20.000 de euro, după ce a reușit să acopere o parte din cheltuieli pentru ca totul să se desfășoare în cele mai bune condiții.

Magda Catone și-a propus să ducă mai departe numele lui Șerban Ionescu, decedat în urmă cu zece ani, prin cadrul unui festival. Evenimentul se va desfășura an de an, în premieră pe litoralul românesc.

Actrița nu se sperie de dificultățile întâmpinate, deși fanii știu că i-a fost greu să ducă lucrurile chiar și până în această etapă.

Cea din urmă a spus că pentru un astfel de eveniment este nevoie de un buget minim de 30.000 de euro, din care sponsorii care au răspuns pozitiv și Ministerul Culturii pot acoperi doar 10.000 de euro. De asemenea, vedeta își dorește ca în fiecare ediție să poată da un premiu pe măsură, după modelul practicat în afara țării.

,,Festivalul va avea câteva categorii de competiție, un juriu. Vor fi în competiție, după o triere, spectacole din facultăți din toată țara, Târgu Mureș, Iași, Cluj, București, de licență și de masterat.

Anul trecut am avut peste 50 de spectacole înscrise și am ales doar 12. Am făcut online, am avut parteneriat Teatrul Național, Teatrul Odeon, Teatrul de Comedie, Teatrul Metropolis, UNATC”, a mai detaliat actrița.