MAE român știa că Madagascar e gata să-l extrădeze pe Radu Mazăre și nu a făcut nimic

Ministerul Afecerilor Externe (MAE) știa că Madagascar e gata să îl extrădeze pe Radu Mazăre, susține consulul general onorific al Madagscarului la Bucureşti. Serge Rameau a spus că MAE nu a răspuns solicitării oficiale cu privire la eliberarea unei copii după mandatul internațional de arestare.

„După condamnarea domnului Mazare am fost convocat de ministrul de externe al Madagascarului, care mi-a cerut explicaţii, pentru că acolo nimeni nu înţelegea cine e domnull Mazăre, de ce a venit în ţara noastră etc. I-am explicat toată situaţia iar el mi-a explicat că nu avem un acord de extrădare cu România. Am răspuns că România este membră UE şi că lucrurile trebuie făcute în mod convenabil, cu respectarea legilor.

El mi-a răspuns că din punct de vedere judiciar este dispus să dea Cezarului ce e al Cezarului, dar că are nevoie de copia mandatului internaţional de arestare. Eu atunci m-am întors în România, am făcut o notă verbală către MAE român şi am cerut copia mandatului, pentru că nu am vrut să mi se reproşeze ceva ulterior, să nu fim acuzaţi de obstrucţionare. Aşadar România ştia că Madagascar era gata să coopereze, dar era nevoie de acest document. Nu am primit nici până azi un răspuns”, a declarat Serge Rameau pentru RFI.

Procedura de extrădare a lui Radu Mazăre se face în regim de urgență

Ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall, a anunțat, vineri, că procedura de extrădare a lui Radu Mazăre se face în regim de urgență.

„Am dispus ca, în baza dcumentelor primite, să înceapă la Ministerul Justiţiei, în regim de urgenţă, imediat, procedurile şi demersurile legale pentru formularea şi trimiterea cererii de extrădare. Totodată am decis mobilizarea uturor resurselor de care dispune Ministerul pentru îndeplinirea formalităţilor legale”, a declarat Ana Birchall.

Radu Mazăre are două condamnări: 9 ani de închisoare cu executare în dosarul retrocedărilor ilegale de terenuri (definitivă) și 9 ani și 10 luni de închisoare cu executare în dosarul Polaris (nu este definitivă, poate fi atacată cu apel).