Madonna șochează din nou o lume întreagă. Cântăreața are un iubit mai tânăr cu 35 de ani

Madonna uimește din nou! Cunoscuta cântăreață iubește un tinerel cu 35 de ani mai mic decât aceasta. Cine este băiatul care i-a furat inima și cum arată împreună? Ipostazele cu amorezii spun totul.

Madonna se iubește un un bărbat mai tânăr cu 35 de ani decât ea

Madonna întrece din nou toate așteptările. Dacă multe femei de vârsta sa se liniștesc și așteaptă să petreacă momente de liniște alături de familie sau de soții lor, Madonna se iubește cu tinerei. Cântăreața, în vârstă de 61 de ani, reprezintă în continuare întruchiarea unei dive. Cu toate că solista a ajuns la o vârstă respectabilă, nu are o poveste de dragoste cu un domn respectabil, ci cu un tinăr de doar 26 de ani. Acesta se numește Ahlamalik Williams și este noul ei dansator. Relația nu este ascunsă, ci asumată. Vârsta dansatorului nu este ceva nou, pentru că este deja cunoscut de ani buni faptul că Madonna a dorit dintotdeauna să aibă alături iubiți cu mult mai mici decât ea. Pe lista ei de cuceriri se află și: Kevin Sampaio sau Aboubakar Soumahoro.

Iubita vedetă a fost surprinsă la Miami, alături de fiica ei. Întâlnirea a fost cu atât mai savuroasă pentru că a fost una dublă. Momentele tandre au cuprins imobilul unde se aflau toți patru, iar reținerile nu și-au făcut apariția deloc. „Nici măcar nu se uită la un bărbat mai matur care o abordează. Ar trebui să se concentreze să își găsească pe cineva de vârstă apropiată dacă vrea o relație de lungă durată”, spun prietenii cântăreței, potrivit Daily Mail.

