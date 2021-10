Mădălina Pamfile, în platoul Bravo, ai stil! cu iubita fostului soț: ”Nu văd de ce ar fi o tensiune”

Situație incredibilă în noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Mădălina Pamfile împarte platoul cu actuala iubită a fostului ei soț. Focoasa blondină este și ea concurentă la Kanal D. Despre cine este vorba.

Mădălina Pamfile împarte platoul de la Bravo, ai stil! Celebrities cu Nicoleta Dragne. Pe lângă faptul că cele două femei sunt frumoase și au o carieră în televiziune, puțini sunt cei care știu faptul că pe cele două concurente de la Kanal D le leagă ceva mai important decât faimosul show de modă și stil.

Nicoleta Dragne este actuala iubită a fostului soț al Mădălinei Pamfile. Fosta ispită de la Insula Iubirii s-a împăcat recent cu Bruno Vlad, tatăl băiețelului ei, după ce au revenit la sentimente mai bune și au realizat că nu pot sta departe unul de celălalt.

Dacă acum câteva luni anunța despărțirea de iubitul ei, recent, Nicoleta Dragne a declarat că ea și tatăl fiului ei s-au împăcat. Blondina a vorbit despre relația pe care o are cu alesul inimii sale dar și despre colega ei de platou de la „Bravo, ai stil!” Mădălina Pamfile, care este fosta soție a partenerului său de viață.

„O perioadă am fost despărțiți. (…) Nu sunt genul care să țină secrete. După ce am născut, nu ne-am mai înțeles. Am avut o depresie și na, nu ne mai înțelegeam. Aveam mereu opinii diferite.

Da, este fostul soț al Mădălinei. Eu nu o cunosc pe ea în afara emisiunii. Nu mi-am dat seama dacă e vreo tensiune între noi. Nu văd de ce ar fi o tensiune.