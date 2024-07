Mădălina Ghenea, apariție incendiară în dormitor. Vedeta le-a dat palpitații fanilor cu aceste ipostaze

Este una din cele mai frumoase românce, fotomodel internațional, deja actriță cunoscută, dar și mămică. Nu este de mirare faptul că Mădălina Ghenea provoacă palpitații fanilor cu ipostaze indite, pe rețelele de socializare, precum este și recenta apariție incendiară în dormitor.

Frumoasa Mădălina Ghenea va împlini pe 8 august vârsta de 37 de ani, dar poate spune că până la această vârstă a făcut de toate. Originară din Slatina, această frumusețe românească a fost, pe rând, fotomodel, parteneră de viață a unor actori celebri, precum Gerard Butler, sau Leonardo DiCaprio, actriță cu apariții în câteva filme importante, ia acum mămica unei fetițe de 7 ani, din relația cu Matei Stratan.

Deși relația cu afaceristul Matei Stratan nu a mai funcționat, diva a reușit să-și facă timp pentru Charlotte. Fiica Mădălinei Ghenea locuiește cu mama sa în Italia, iar vedeta recent declara că:

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani.”, declara frumoasa Mădălina Ghenea.