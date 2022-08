Imagine rară cu fiica Mădălinei Ghenea. Charlotte seamănă leit cu fotomodelul internațional

Mădălina Ghenea este una din cele mai frumoase românce. Aceasta a devenit un star internațional, iar oameni din lumea întreagă îi apreciază talentul și frumusețea. Charlotte îi seamănă leit! Chiar și modelul s-a mirat de acest lucru și a împărtășit o fotografie cu micuța ei în timp ce se bucura de o baie în cada plină de spumă. Iată cum arată fiica vedetei! Cea din urmă i-a moștenit clar frumusețea.

Mădălina Ghenea și Matei Stratan au format unul din cele mai frumoase cupluri din showbiz. Fanii celor doi sperau ca povestea lor să nu aibă sfârșit, dar soarta a decis ca aceștia să se despartă la scurt timp după ce micuța lor a venit pe lume.

Din relația lor a rezultat Charlotte. Artista este o fire discretă și nu împărtășește des cu urmăritorii săi clipe alături de familie sau prieteni, dar mai postează uneori fotografii cu fiica sa.

Modelul a surprins-o pe micuță chiar într-o cadă plină cu spumă în timp ce își făcea cel mai probabil baia de seară. Actrița s-a minunat și ea de asemănarea dintre cele două și le-a mărturisit internauților că îi ia câteva secunde să-și dea seama dacă nu cumva este ea într-o fotografie din copilărie.

Cei care o urmăresc în mediul online sunt de acord cu faptul că micuța îi seamănă leit și că i-a ,furat’ clar cele mai frumoase trăsături.

,,When I see pics of C it takes me a second to understand if is her or me in them”/ ,,Când văd poze cu C (n.r. Charlotte) îmi ia o secundă să-mi dau seama dacă e ea sau sunt eu în ele”, a scris vedeta la poza postată pe pagina sa oficială de Instagram.