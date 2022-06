Mădălina Ghenea a pozat doar în lenjerie intimă într-un pictorial incendiar. I-a lăsat fără cuvinte pe toți FOTO

Mădălina Ghenea atrage atenția oriunde s-ar afla. Extrem de frumoasă, cu un look senzual și forme perfecte, românca frânge inimile multor bărbați. Fotomodelul s-a pozat în lenjerie intimă, iar imaginile sunt incendiare. Proaspăt premiată la Cannes, vedeta și-a dezvăluit silueta de vis într-un scurt pictorial „de infarct”. Senzuala olteancă a încins internetul cu un set de fotografii bune de pus în ramă.

Frumoasa Mădălina Ghenea se numără printre personalitățile premiate, la finalul lunii mai, la „World Influencers and Bloggers Awards”, eveniment desfășurat la Cannes (Franța). S-au votat cele mai influente vedete din mediul online, iar trofeul a ajuns și la românca noastră. Apoi a urmat cea de-a 75-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes, unde fotomodelul din Slatina a făcut senzație pe covorul roșu. Tânăra de 34 de ani a purtat o rochie sexy, cu mai multe decupaje, care i-au conturat frumos formele apetisante.

„Mulțumesc pentru premiu! Am început să lucrez la 14 ani și m-am obișnuit să călătoresc sau să lucrez aproape în fiecare zi. Când eram însărcinată cu fiica mea, Charlotte, am simțit că nu făceam suficient.

Dintr-o dată am avut prea mult timp la îndemână și mereu am avut această mare dorință de a reuși să alcătuiesc o echipă, să descopăr noi talente și să le susțin, să le ofer posibilități mari, așa că am decis să înființez o companie de producție. Această companie mi-a oferit posibilitatea de a propune tinere talente, regizori și fotografi mărcilor cu care lucrez.

Datorită prietenei mele ucrainene @tetyanaveryovkina, am avut șansa să-i cunosc pe uimitorii fotografi @vicoolyasaida Saida și Viktoriia, am reușit să o am pe Saida aici cu noi în seara asta, a călătorit timp de 8 ore pentru a fi alături de noi. Sunt ucraineni și de când i-am cunoscut nu am încetat să lucrez cu ei, împreună am filmat campanii la nivel mondial, mărcile cu care lucrez s-au îndrăgostit de ei și este uimitor să văd cum reușesc să facă față unuia dintre cele mai rele scenarii posibile, un război, într-un mod atât de incredibil, atât de profesionist, acest premiu este pentru fetele mele (….)”, a scris manechinul pe Instagram.