Mădălina Craiu, despre dansul la bară din filmul Klaus & Barroso: “A fost cea mai grea provocare”. Cât timp a luat lecţii EXCLUSIV VIDEO

Mădălina Craiu, cunoscută publicului și datorită rolului din serialul Clanul de la Pro TV, și-a adugat în portofoliu încă un rol care a scos-o din zona de confort. La premiera filmului Klaus & Barroso de la Cinema City din Afi Cotroceni, actrița a povestit, pentru Playtech Știri, cum a ajuns să o interpreteze pe Alis, stripperița petrecerii, o fată isteață, cu principii, perfect capabilă să-și poarte singură de grijă. Pentru acest rol, Mădălina a luat lecții de dans la bară și a reușit prin sport și alimentație să ajungă în cea mai bună formă fizică, după cum ne-a mărturisit.

Produsă de Bold Film Studio, comedia Klaus & Barroso are în distribuție nume îndrăgite din showbizul românesc, precum: Adrian Nicolae, Cosmin „Micutzu”Nedelcu, Carol Ionescu, Alexandru Ion, Mădălina Craiu, Șerban Pavlu, Victoria Raileanu.

Un barman (Klaus) și un bodyguard (Barroso) încearcă să țină sub control o petrecere a burlacilor, cu un mire timid, un naș guraliv, prieteni și colegi de muncă, un șef de gașcă, o dansatoare curajoasă, un vecin trăznit, surprinși de o patroană furioasă și deranjați de niște musafiri nepoftiți și periculoși. Dar iubirea își face loc în poveste în mai multe feluri și ar putea salva o situație fără ieșire…

Cum ți-ai pregătit rolul din Klauss & Barosso?

Ce rezultate ai obținut?

E imposibil să poți să ții acest program în mod constant, dar atunci da, am ajuns la forma mea ideală dacă aș putea să mă mențin așa tot timpul, ar fi super.

Am slăbit, dar nu neapărat de la dansul la bară. Eu făceam și echitație în același timp și cumva țineam și un regim, pentru că îți dorești când ai genul acesta de secvență să arăți în cea mai bună formă a ta și ajunsesem să fac sport de patru ori pe săptămână și să mănânc destul de sănătos.

Cum a fost pe platourile de filmare? Ai avut nevoie de mai multe repetiții la anumite scene?

Da, ca la orice proiect ai nevoie de repetiții înainte, cu atât mai mult la genul acesta de secvență, că a fost complicată, cu foarte mulți oameni, cu mulți bărbați, am avut emoții destul de mari. Da, am repetat înainte și după aceea ne-am reglat și cu filmarea.

Dar cum ai reușit să fii naturală?

Cum ai primit propunerea pentru acest rol? Ai zis “da” din prima?

M-a sunat Bogdan Olteanu, el mă cunoștea de dinainte. Bogdan nu e genul de regizor care dă casting, el se gândește dinainte la o distribuție și așa s-a întâmplat. M-a sunat, mi-a zis direct și când am auzit stripperiță am zis: sigur, asta nu am făcut până acum, e o provocare. Trebuie să încercăm!