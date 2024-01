Ce operație estetică regretă Dana Săvuică: „Nu vă mai luați niciodată după gura lumii” EXCLUSIV 

Dana Săvuică nu a ascuns niciodată faptul că, în tinerețe, a apelat la serviciile unui estetician pentru a dobândi un nas perfect. În acea perioadă, vedeta era model și lucra și în televiziune, iar acest “defect” al ei a fost scos în evidență de unul dintre realizatori, într-un mod brutal, astfel ea devenind o victimă a bullyingului. Practic a determinat-o astfel să recurgă la o intervenție de ordin estetic, pe care vedeta o regretă astăzi, după cum a mărturisit în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Dana Săvuică: “Îmi dau seama că nu era cazul să fac operația”

Prezentatoarea emisiunii Ego Life a fost dintotdeauna o femeie asumată, care a vorbit deschis despre procedeele și tratamentele la care a apelat, de-a lungul timpului, pentru a se simți bine în pielea ei. Pe când avea doar 24 de ani, Dana Săvuică și-a făcut nasul. “Acum regret, dar mă rog, să zicem în perioada în care aveam o problemă cu forma nasului meu și mă obseda la fel ca orice fată care se uită în oglindă și se critică prea tare am ajuns să îmi fac operația la nas. Într-adevăr arată mai bine, dar cumva acum îmi dau seama că nu era cazul să fac operația aia, vezi Barbara Streisand, vezi vorba aceea atâtea femei care au avut o carieră de succes și care nu au avut nevoie să își schimbe alura pentru a reuși”, a declarat, pentru Playtech Știri, Dana Săvuică. Vedeta susține că probabil ar fi trecut peste acest impediment, dacă nu i s-ar fi spus în față, într-o manieră deloc elegantă, că nu dă bine pe sticlă. Tânără și nesigură pe atuurile ei fizice, Dana s-a gândit că dacă va scăpa de acest complex, lucrurile vor decurge fără probleme.

Dana Săvuică: “Asta m-a determinat să-mi fac nasul”

A fost mulțumită de rezultatul operației estetică, însă recunoaște că a făcut-o mai mult de presiunea pe care o simțea din exterior. “Dar pe vremea aceea eram model și se purtau nasurile mici și cârne. Pe urmă am ajuns la Televiziunea Română prezentator și mi-a zis unul dintre realizatori: “Măi, dar tu când te întorci așa din profil, ca să vorbești cu invitatul tău, parcă așa…parcă nasul vrea să îți iasă din ecran!” Îți dai seama! Apropo de bulliyng care se regăsește peste tot, în toate domeniile de activitate. Și asta m-a determinat să-mi fac nasul”, a povestit, pentru Playtech Știri, prezentatoarea emisiunii Ego Life. Dana Săvuică sfătuiește fetele să aibă încredere în ele și să nu recurgă la acțiuni pentru a deveni perfecte, întrucât comentarii din afară vor exista indiferent de aspectul fizic. “Deci asta cred că a fost o obsesie, dar nu neapărat a mea, cât era ceva creat din afară. Și apropo: nu vă mai luați niciodată după gura lumii și iubiți-vă așa cum sunteți, că sunteți frumoase și asta am învățat-o the hard way”, a adăugat ea.

Dana Săvuică: “Am preferat să îmi fac sânii și pentru sănătate și pentru partea estetică”

În primăvara anului trecut, Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație pentru micșorarea bustului. Intervenția prin care a trecut nu a avut doar un scop stric estetic, ci a avut motive întemeiate legate de evitarea altor probleme de sănătate. Ca de obicei, Daca Săvuică a vorbit deschis despre aceste lucruri. “În afara faptului că sunt femeie și vreau să arăt bine în corpul meu și să mă simt bine în corpul meu, în primul rând am făcut această operație pentru că de câțiva ani buni de zile, mai ales de când am intrat la menopauză, nu știu ce s-a întâmplat cu sânii mei, dar au explodat. Pur și simplu s-au îngreunat și îmi dădeau dureri mari cervicale și voi știți că eu am făcut deja o operație pe coloană, nu vreau să ajung la a doua operație pe coloană. Și am preferat să îmi fac sânii și pentru sănătate și pentru partea estetică”, ne-a spus ea anul trecut.

