Mădălin Ionescu revine la TV. Luni este programată prima emisiune

Mădălin Ionescu revine în forță pe micile ecrane. După o pauză de aproximativ un an de zile, prezentatorul TV va avea, din nou, propriu său show. Cum se va numi acesta și pe ce post va fi difuzată emisiunea?

După o pauză lungă, vedeta TV va reveni pe micile ecrane, unde va prezenta emisiunea „Mădălin Ionescu Show”. Prezentatorul a semnat deja cu o televiziune și pare pregătit pentru a-și relua activitatea care l-a consacrat. Emisiunea lui Mădălin Ionescu va fi difuzată pe postul Metropola Tv și va fi lansată începând cu data de 22 februarie, la ora 22:00, conform paginademedia.ro

Mădălin Ionescu a debutat în televiziune în urmă cu 20 de ani. El a fost de-a lungul timpului prezentatorul emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1, apoi a emisiunii „WowBiz”, de la Kanal D.

Metropola Tv aparține Consiliului Local Voluntari, condus de către Florentin Pandele, soțul Gabrielei Firea.

Mădălin Ionescu a debutat în televiziune în urmă cu 20 de ani, atunci când omul de afaceri Silviu Prigoană a lansat postul Realitatea TV. Prigoană a povestit pentru sursa precizată, cum a fost întâlnitrea sa cu Mădălin Ionescu.

„A mai venit Mădălin Ionescu, era profesor de istorie. A spus aș vrea să prezint știrile la dumneavoastră. A încercat el de vreo două ori să prezinte știrile (la fel și Gâdea, a încercat să prezinte știrile, dar vorbea ca o mitralieră de pe prompter). N-a ținut cu știrile și i-am zis: măi tu trebuie să faci, totuși, un talk-show social.

Am reușit cu domnul Mădălin Ionescu, am făcut la început o emisiune istorică, după care mi-am dat seama că nu merge, și am făcut o emisiune despre chestii oculte, ascunse, pentru că el avea talent în chestii de-astea. Am numit-o Adevărul din spatele adevărului, care se ocupa în general de masonerie și tot felul de lucruri mai puțin cunoscute de public, care atrăgeau și făceau rating, a spus Silviu Prigoană la acea vreme.