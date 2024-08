Mădălin Ionescu revine în forță la TV. Totul e oficial, ce emisiune va prezenta

Mădălin Ionescu a confirmat că revine în televiziune, după ce și-a luat o pauză la începutul anului 2024. Vedeta a anunțat că va prezenta o emisiune la Antena Stars, numită „Viața fără filtru”.

„Am spus public că voi reveni în televiziune doar pentru un proiect de anvergură. De ce am ales Antena Stars? Pentru că aşa s-au aliniat astrele. În traducere, pentru că imediat după ce am fost contactat de echipa de conducere de aici, am constatat că avem o chimie reală, puternică şi viziuni foarte apropiate despre televiune.

Voi prezenta aici un show zilnic, de luni până vineri, un <supermarket tv>, un perimetru al contrastelor, al portretelor excepţionale şi al istoriilor senzaţionale. Mă întorc astfel în trustul în care am cunoscut un succes fulminant în urmă cu 15 ani cu emisiunea „Acces Direct”, hotărât să reiau seria succeselor cu o producţie care sper să devină rapid noua favorită a publicului!”, a precizat Mădălin Ionescu.