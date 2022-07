Luxul în care stă Alexandru Arșinel la azil. Piscină, jacuzzi și bucătari de top

Marele actor Alexandru Arșinel este internat într-un centru pentru vârstnici din apropierea Capitalei. Azilul nu are pereți murdari sau paturi vechi de zeci de ani, ci vedeta trăiește în condiții de lux. Traiul aici seamănă mai mult cu o experiență All-inclusive la un hotel de patru sau cinci stele. Artistul este răsfățat cu servicii fabuloase, de la o armată de bucătari, la saună, piscină și chiar jacuzzi.

Alexandru Arșinel trăiește la azil

Recent, Cristian, fiul lui Alexandru Arșinel, a dezvăluit, pentru jurnaliștii Impact.ro, că tatăl său se află internat într-un cămin de recuperare din apropierea Bucureștiului, unde va sta o perioadă din cauza problemelor locomotorii. Actorul nu se mai poate deplasa, așa că era necesar ca cineva specializat să aibă grijă de el.

„L-am internat pe tata în urmă cu câteva zile la un cămin specializat pe probleme locomotorii, din apropierea Bucurestiului. Tata are niste escare la călcâie și nu se mai poate deplasa. Am decis că e mai bine așa pentru a începe procesul de vindecare și de a se recupera locomotor”, a explicat Cristian Arșinel.

Cum arată centrul pentru vârstnici de lângă Snagov

Azilul în care este acum internat Alexandru Arșinel arată mai mult ca un hotel de cinci stele, cu servicii de lux pentru pacienți. Situat lângă lacul Snagov, căminul de bătrâni oferă priveliști spectaculoase, facilități de ultimă generație și îngrijiri medicale premium. Din fiecare cameră „se pot admira cele mai frumoase răsărituri și apusuri”. Centrul este descris ca o experiență exclusivistă pentru rezidenții săi, ce dispune de o armată de bucători de top, jacuzzi și camere spațioase (Vezi FOTO în GALERIE).

„Mereu implicați și atenți la fiecare nevoie a rezidenților noștri, asigurăm servicii profesionale complete de îngrijire a persoanelor vârstnice cu diferite niveluri de asistență: cazare în camere spațioase cu 1-3 paturi, alimentație personalizată, trei mese principale și două gustări pregătite la locație de chef-ul și de echipa de bucătari, monitorizare parametri fiziologici, consultații medicale, gimnastică medicală, psihoterapie, oxigenoterapie, Aqua Gym, saună, SPA, piscină, jacuzzi și multe altele”, se arată pe site-ul căminului.

Servicii de top pentru pacienți

Mai mult, azilul de lângă București are grădină și piscină pentru diverse tipuri de terapie, plus dispune de monitorizare și asistență medicală 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. Potrivit fiului său, starea mentală a lui Arșinel este bună, negând informațiile care vorbeau despre un impas psihologic al actorului, manifestat în ultima vreme. Deși nu mai are chef de glume, vedeta recunoaște lumea din jur și vorbește.