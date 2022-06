Lupu Rednic, primele declarații despre accidentul în care a fost implicat. Cum s-a produs: „Nu am nimic, doar niște zgârieturi” EXCLUSIV

Lupu Rednic a vorbit în exclusivitate pentru Impact.ro despre accidentul în care a fost implicat azi, lângă Parcul Herăstrău. Mașina lui de 100.000 de euro a ieșit destul de avariată. „Eram singur și am făcut o manevră ușoară de evitare a unei alte mașini, ce venea din față. Nu am nimic, doar niște zgârieturi la mâini de la airbaguri!”

Cunoscutul solist de muzică populară a suferit azi un accident de mașină. În urma lui, acesta a suferit mici zgârieturi pe mână de la airbagurile declanșate în urma impactului cu un stâlp de iluminare. Accidentul suferit de Lupu Rednic a avut loc lângă Parcul Herăstrău, aproape de zona „Charles de Gaulle”.

„Eram singur în mașină. Mă întoarceam spre casă după ce rezolvasem o treabă și am avut impresia că o altă mașină, ce venea din față, nu s-a încadrat bine pe șosea. Mai ales că exact în acea zonă se face o curbă. Ca nu cumva să ne acroșăm, am făcut o manevră ușoară, am tras ușor de volan spre dreapta.

Îndrăgitul solist susține că nu se pune problema să fi avut viteză peste limita regulamentară.

„După producerea accidentului, am sunat la poliție. A venit un echipaj, le-am explicat cele întâmplate. Am fost testat, așa cum spune legea, și nici nu am ce comenta, fiindcă nu am niciun motiv a mă teme că am încălcat legea!”, ne-a mai adăugat el.