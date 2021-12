Luna Plină în Gemeni vine cu surprize colosale pentru zodii. Horoscop zilnic 19 decembrie

Astăzi se formează Lună Plină în zodia Gemeni, eveniment astrologic menit să încheie un capitol din viețile noastre. Totodată, și să ne ofere ocazia culegerii roadelor a ceea ce am semănat în luna iunie a acestui an, atunci când a avut loc Luna Nouă din Gemeni. Efectele acestei lunații se resimt puternic până la două săptămâni de acum înainte, însă impactul va fi pe jumătate de an.

Horoscop zilnic 19 decembrie

Recomandare! Citiți horoscopul atât pentru zodie, cât și pentru semnul de ascendent.

Horoscop Berbec/ Ascendent Berbec

Luna Plină poate aduce o doză destul de mare de confuzie în mintea ta și va fi mai greu să distingi adevărul de minciună, de aceea ar trebui să nu iei decizii importante acum. Poți primi vești și mesaje, răspunsuri mult așteptate. Pe de altă parte, Luna Plină din Gemeni îți poate aduce ocazia culegerii roadelor unor negocieri. Este un moment bun să lași în spate niște tipare de raționament cu care nu mai empatizezi și care nu te lasă să evoluezi.

Horoscop Taur/ Ascendent Taur

Luna Plină de astăzi se formează în sectorul tău financiar și poate aduce culegerea unor roade, bogate sau nu, în funcție de ceea ce ai plantat cu jumătate de an în urmă. Poate fi vorba de o perioadă a recompenselor, de primirea unei sume de bani sau a unui răspuns legat de o investiție. Totodată, poate fi vorba de recunoașterea unor merite profesionale, de o promovare care implică și o creștere salarială. Sunt și nativi care pot pierde o sursă de venit cu scopul de a-și schimba obiceiurile financiare mai puțin sănătoase.

Horoscop Gemeni/ Ascendent Gemeni

Luna Plină se petrece chiar în zodia ta și poate fi un moment resimțit intens la nivel emoțional. S-ar putea să ai parte de gânduri și tensiuni interioare care să-ți ridice multe semne de întrebare. S-ar putea să ai parte, de asemenea, și de un moment de revelație în care să decizi că a venit momentul să te eliberezi de ceva ce nu te mai reprezintă. De asemenea, poate fi momentul în care unii nativi încheie un capitol personal sau relațional, mai ales dacă a fost deschis în urmă cu jumătate de an.

Horoscop Rac/ Ascendent Rac

Cum Luna este guvernatoarea ta, vei resimți puternic acest moment de Lună Plină. În plus, se formează și pe o casă a vulnerabilităților, prin urmare ar trebui să ai mai multă grijă la sănătatea ta. O serie de probleme mai vechi se pot reactiva și ai nevoie de mai multă odihnă. Pe de altă parte, este un moment bun să te debarasezi de tot ce este bolnăvicios în viața ta, de la frici și obiceiuri proaste și până la persoane toxice. Lasă în spate gânduri și frământări, stări emoționale negativiste.

Horoscop Leu/ Ascendent Leu

Luna Plină din Gemeni poate avea rezonanțe în relațiile tale de prietenie și nu numai. S-ar putea să fii marcat de unele neîncrederi și deziluzii venite din partea unor persoane din anturaj. Nu este exclus ca unii nativi să se detașeze de unele persoane toxice din viața lor. Pe de altă parte, este un moment bun să culegi roadele unui proiect, poate roadele unei asocieri începute în urmă cu jumătate de an.

Horoscop Fecioară/ Ascendent Fecioară

Luna Plină de astăzi se formează în sectorul carierei și cum impactul său este pe termen lung, te poți aștepta ca în perioada următoare să închei o etapă profesională. Poți alege să intri pe o nouă direcție profesională sau să schimbi ceva la locul de muncă, în modul în care-ți desfășori sarcinile. Poți culege niște roade în ciuda unor dificultăți profesionale apărute.

Horoscop Balanță/ Ascendent Balanță

O serie de convingeri, credințe și principii de viață se pot schimba odată cu această Lună Plină din Gemeni. S-ar putea să-ți dai seama că unele dogme, tipare de raționament și mentalități învechite nu te lasă să faci progrese în anumite direcții. Alți nativi pot culege roadele unor studii, de exemplu pot obține o diplomă sau pot pleca într-o călătorie.

Horoscop Scorpion/ Ascendent Scorpion

Luna Plină din Gemeni poate face lumină într-o situație financiară sau care ține de viața intimă. S-ar putea să culegi roadele unor investiții sau să returnezi o datorie. Totodată, ai grijă la acțiunile financiare și la deciziile importante pe care le iei acum în legătură cu banii altora. Mulți nativi au momente de revelație legate de o relație intimă. Pot afla un secret, pot avea parte de teste de încredere în cuplu.

Horoscop Săgetător/ Ascendent Săgetător

Luna Plină din Gemeni se petrece chiar în sectorul relațiilor tale și poate aduce momente tensionate în cuplu, dar și în relațiile profesionale. Situațiile conflictuale pot lua amploare, însă există sprijin spre dialog și cooperare. Cum lunația reprezintă apogeul unor acțiuni, se pot culege roadele unor situații contractuale demarate în urmă cu jumătate de an. De asemenea, o relație se poate încheia acum, dar și o colaborare.

Horoscop Capricorn/ Ascendent Capricorn

Luna Plină de astăzi poate aduce încheieri profesionale, schimbări la locul de muncă sau relaționate cu programul, cu modul de desfășurare a sarcinilor. Totuși, impactul mai puternic îl poate avea în zona sănătății, unde poate amplifica niște vulnerabilități. Ai nevoie să ai grijă la deplasări și să te odihnești mai mult. Nu ar strica să închei un stil de viață nesănătos și să demarezi unul bazat pe principii mai corecte.

Horoscop Vărsător/ Ascendent Vărsător

Luna Plină se va forma în sectorul tău sentimental și poate aduce stări afective contradictorii, emoții oscilante și sentimente contradictorii. Pe termen lung, poate încheia relații nesudate. Pe de altă parte, s-ar putea săa ducă trăiri mai intensee în relația cu copiii. Unii nativi pot culege roadele unor proiecte creative, hobby-uri demarate în urmă cu jumătate de an.

Horoscop Pești/ Ascendent Pești

Luna Plină din Gemeni se formează în sectorul familiei și al locuinței și poate aduce o stare generală de disconfort emoțional. Poate accentua vulnerabilități emoționale, relația cu părinții poate fi mai tensionată și se pot reactiva traume mai vechi, traume din copilărie, frica de abandon. O serie de situații gospodărești sau care țin de familie, demarate în iunie, pot ajunge acum la apogeu și se pot încheia. Pentru unii nativi se pune în funcțiune legea karmei, adică primesc ceea ce au oferit.

Horoscopul zilei de 19 decembrie este realizat de astrologul Mădălina Manole și oferă previziuni complete pentru fiecare zodie bazate pe contextul astrologic al momentului.

