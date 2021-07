Luminița Anghel, la un pas de moarte. Vedeta s-a trezit la 3 noaptea cu piciorul umflat: ”Îmi zvâcnea”

Una din cele mai îndrăgite artiste, Luminița Anghel a fost invitata lui Cătălin Măruță astăzi, la PRO TV. Printre multele destăinuiri făcute, artista a vorbit despre un moment dramatic din vața ei. Ca mulți alții, în pandemie artista a fost nevoită să stea în izolare. Numai că, în decembrie anul trecut a fost la un pas de moarte, spune artista.

În cadrul popularei emisiuni „La Măruță”, Luminița Anghel a vorbit de perioada de pandemie și despre cum a trecut peste izolare. Ca mai toți artiștii a fost nevoită să supraviețuiască acestei perioade, cu greu. Printre relatările de astăzi, vedeta a vorbit despre un moment ce ar fi putut genera o adevărată dramă pentru ea. În decembrie anul trecut, din cauza unui cheag de sânge dezvoltat în 2018, a fost la un pas de moarte.

Un medic mi-a spus că ar putea fi un cheag de sânge, dar i-am spus că nu are cum. Durerea tot apărea și dispărea. A acționat violent foarte târziu.”, a recunoscut Luminița Anghel la Cătălin Măruță în emisiune.

Lucrurile, a mai povestit artista, s-au agravat, la un moment dat durerile devenind insuportabile.

Luminița Anghel a povestit că i se umflase gamba piciorului, ceea ce a determinat-o să meargă de urgență la un medic specialist.

„M-am trezit la 3 dimineața cu gamba foarte umflată, era uriașă, zici că era umflată cu pompa. Era rozalie, nu vânătă. Îmi zvâcnea piciorul foare tare. M-am privit în oglindă și m-am speriat, era oribil.

Nu puteam să întind sau să flexez piciorul. Dimineața am sunat la doctor, am dat toate detaliile și m-a programat la alt medic. Am luat anticoagulante urgent.”