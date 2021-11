Luminița Anghel este adorată de fiul adoptat. O vede peste tot pe artistă, ce i-a zis unei vedete

Luminița Anghel este acum adorată de fiul adoptat. Cei doi nu au fost în relații deloc bune în urmă cu mulți ani, aducându-și acuze în fața tuturor. Ce se întâmplă acum cu tânărul crescut de celebra artistă? David a ajuns să o divinizeze.

Luminița Anghel a făcut pace cu fiul ei adoptiv după ce ani la rând nu au avut deloc o relație bună. Amintim că cei doi au ajuns chiar să-și poarte scandalul în fața tuturor, în cadrul unor emisiuni. David a ajuns la o frumoasă vârstă la care s-a schimbat enorm, lucru care l-a făcut să privească altfel controversele cu cea care l-a crescut.

Nicoleta Voicu a avut tangențe cu băiatul și a venit cu mărturii despre legătura sufletească pe care o au ei doi și despre cum o vede David pe Monica Anghel. David și Nicoleta au în comun faptul că au fost abandonați de părinții biologici, ulterior înfiați de oameni cu suflet mare.

Solista de muzică populară este impresionată de poveștile similare: ”L-am căutat, l-am încurajat, mă interesez adesea de el, să îi fie bine, știu cât suferă un copil care a fost abandonat, căci și eu am trecut prin aceeași situație, și pe mine m-a părăsit mama după naștere. L-am invitat pe David și la mine acasă”.

Interpreta de muzică populară a mărturisit că băiatul i-a vorbit despre cea pe care o consideră mamă. Cea din urmă a tras concluzia că o divinizează pe femeia care i-a schimbat cursul vieții atunci când a decis să îl ia din orfelinat pe când avea doar patru anișori.

”A vorbit doar despre Luminița Anghel, solista care l-a înfiat pe când avea doar patru anișori. David Pușcaș își vede mama și într-o sticluță de parfum, aveam una pe măsuță, mi-a zis că și mama lui se dă cu același, o divinizează.

În plus, David a fost crescut foarte frumos, are o educație aleasă, cere voie și să se așeze pe un scaun, zice ”Sărut mâna”, mai rar așa copil. El și mama lui au avut și neînțelegeri, dar în ce case nu sunt probleme? Am înțeles că, în ultima vreme, David și Luminița se înțeleg bine, comunică”, a declarat Nicoleta Voicu, în exclusivitate pentru impact.ro.

”Acum suntem bine, ne-am împăcat, suntem aşa cum ar trebui să fie o relaţie mamă-fiu. Mami, te iubesc! Tot ce fac, fac pentru tine și prin arta ta”, a mărturisit David Pușcaș în ziua în care mama sa a împlinit 53 de ani.