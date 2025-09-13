Ultima oră
Lumea sportului este în doliu. Tânăra patinatoare a murit la doar 24 de ani. Circula cu bicicleta când a fost lovită de un camion
13 sept. 2025 | 20:53
de Ionuț Vieru

Julia Marie Gaiser a murit

Comunitatea sportivă internațională trece prin momente de tristețe profundă după vestea dispariției premature a Juliei Marie Gaiser, o patinatoare talentată originară din Tirolul de Sud. Tânăra sportivă și-a pierdut viața la doar 24 de ani, într-un accident rutier produs în Salzburg, orașul unde studia și unde își clădea pas cu pas cariera sportivă.

Doliu în lumea sportului

Evenimentul tragic a lăsat în urmă un gol uriaș pentru familie, prieteni și colegii din lumea patinajului artistic, care își amintesc de Gaiser ca de o tânără plină de energie și determinare.

Accidentul fatal a avut loc pe o pistă destinată bicicliștilor, de-a lungul Gaisbergului, una dintre zonele intens circulate din Salzburg. Julia Marie Gaiser se afla pe bicicletă atunci când, într-o intersecție, a fost lovită de un camion care vira la dreapta.

Echipajele medicale sosite de urgență la fața locului au încercat manevre de resuscitare, însă rănile suferite erau incompatibile cu viața. Potrivit autorităților, tânăra a murit pe loc, lăsând în urmă o comunitate îndurerată.

Parcursul unei sportive dedicate

Născută pe 21 noiembrie 2001, în orașul italian Bressanone, Julia Marie Gaiser și-a descoperit pasiunea pentru patinaj artistic încă din copilărie. A debutat la clubul Wintersportverein WSV Brixen, o structură sportivă cu tradiție și numeroși membri activi. Deși a început antrenamentele mai târziu decât alte sportive, a compensat prin ambiție și perseverență.

Pe parcursul liceului, s-a antrenat la centrul provincial de patinaj artistic din Egna, provincia Bolzano, unde a obținut primele rezultate importante la nivel național. Ulterior, a urmat studiile la Universitatea din Salzburg și s-a alăturat echipei locale Eis Team Salzburg, alături de care a participat la competiții și spectacole demonstrative.

Competiții și rezultate notabile

De-a lungul carierei sale, Julia Marie Gaiser a obținut clasări în top zece la campionatele naționale ale Austriei, performanțe care confirmau progresul său constant. Prezența sa a fost remarcată și pe plan internațional, unde a participat la evenimente importante. Ultima competiție la care a luat parte a fost Skate Emirates 2024, organizată în Dubai, acolo unde a reușit să impresioneze prin grație și pasiune.

Performanțele sale nu reflectau doar talentul sportiv, ci și dedicația pentru fiecare apariție pe gheață, un aspect remarcat de antrenori și colegi deopotrivă.

Mesaje de condoleanțe

Tragedia a generat un val de reacții și mesaje de susținere pentru familia îndurerată.

„Transmit sincere condoleanțe familiei Gaiser. Aceasta este o mare pierdere, mai ales pentru lumea sportului”, a declarat primarul Andreas Jungmann, citat de Corriere dell’Alto Adige.

Comunitatea sportivă din Tirolul de Sud și din Salzburg rămâne marcată de pierderea unei sportive care, deși aflată la început de drum, reușise să inspire prin determinarea și curajul său.

