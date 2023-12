Fanii AC/DC sunt în doliu. Colin Burgess, fostul toboșar al legendarei trupe rock, a murit

Colin Burgess, bateristul original al trupei AC/DC, a încetat din viață la vârsta de 77 de ani. Legendara trupă rock a anunțat decesul lui Burgess prin intermediul rețelelor de socializare sâmbătă (16 decembrie). Cauza decesului nu a fost specificată.

A murit Colin Burgess fostul toboșar AC/DC

„Este foarte trist să auzim de trecerea lui Colin Burgess”, a scris AC/DC într-o postare pe Instagram, însoțită de o fotografie a bateristului. „El a fost primul nostru toboșar și un muzician foarte respectat. Amintiri frumoase, odihnește-te în pace, Colin.”

Momentan nu au fost oferite privind cauza morții.

Înainte de scurta sa perioadă în AC/DC, Burgess a fost toboșarul trupei rock australiene Masters Apprentices. După despărțirea grupului în 1972, s-a alăturat AC/DC alături de membrii fondatori, frații Angus și Malcom Young și solistul Dale Evans.

La patru luni după recrutare, Burgess a fost concediat în februarie 1974 pentru presupusa interpretare sub influența alcoolului.

El a fost toboșar la primul single al AC/DC, „Can I Sit Next to You, Girl”, care a devenit un hit în Australia.

Burgess a fost ulterior înlocuit la tobe de Phil Rudd, dar a participat la câteva concerte în 1975 în timp ce Rudd se recupera de o leziune la mână.

„Can I Sit Next to You, Girl” a fost ulterior reînregistrată pentru albumul AC/DC din 1975, „T.N.T.”, cu Rudd la tobe și noul solist Bon Scott la voce.

După perioada sa cu AC/DC, Burgess a continuat să cânte în grupuri precum His Majesty, Good Time Charlie și Dead Singer Band. Burgess nu a fost unul dintre membrii AC/DC incluși în Rock and Roll Hall of Fame, dar a fost introdus în Australian Recording Industry Association (ARIA) Hall of Fame pentru contribuțiile sale la Masters Apprentices.