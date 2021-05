Luis Lazarus a ajuns la spital și s-a zvonit că s-ar fi infectat cu noul coronavirus, deși până acum a fost extrem de sceptic cu privire la pandemia ce a dat peste cap o lume întreagă. Acesta nu s-a lăsat și a decis să ofere un mesaj extrem de violent chiar de pe patul de spital, explicând totul despre ce i se întâmplă, de fapt.

Cunoscutul realizator de emisiuni TV a hotărât să dea cărțile pe față și să vorbească de momentele prin care trece în prezent. Aflat la spital pentru că s-a confruntat cu anumite simptome, Luis Lazarus a fost extrem de violent în declarații și a explicat de ce a cerut, de fapt, ajutorul medicilor. Deși s-a zvonit că ar avea coronavirus, acesta a spus că nu este nici vorbă de așa ceva.

„Eu, cel mai virulent contestatar anti-restricții, mi-am găsit nașul. Vai, ce s-a întâmplat, a răcit Lazarus un pic și gata, toată lumea? Am făcut 5 teste, toate negative, am făcut 3 prelevări să vedem dacă am covid. Aveam simptome pentru că am mers cu niște prieteni și eram în frig.

Am avut un frison, am tușit puțin și am luat o rețetă. Și mi-a generat o greață și nu am putut să mănânc.

Am mers la spital să facă o perfuzie, m-au primit oamenii pentru că am și eu mulți prieteni buni, mulți doctori care mă supraveghează. Eram dezhidratat doar. Au sărit deja unii că am covid. I-am dat Dianei Șoșoacă și i-am zis ce brambureală poate să fie în țara asta. Mă externez mâine, pot să plec și acum, nu poate să mă oprească nimeni.”, a spus Luis Lazarus.