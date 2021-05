Diana Șoșoacă, adevărul despre îmbolnăvirea lui Luis Lazarus. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt

Vestea conform căreia Luis Lazarus a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus i-a șocat pe toți. Avocata Diana Șoșoacă neagă hevement aceste supoziții și susține că realizatorul TV nu are COVID-19. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt.

Fosta senatoare AUR rupe tăcerea și spune că celebrul jurnalist are pneumonie și că a fost testat de cinci ori, până în prezent, de COVID și de fiecare dată rezultatul a fost unul negativ.

Diana Șoșoacă a menționat că Luis Lazarus se află sub supraveghere medicală și, momentan, este recomandat să se odihnească și să nu depună prea mult efort. De asemenea, politiciana a completat spunând că realizatorul TV a rugat-o să le transmită un mesaj celor care-l urmăresc, fiind prieteni apropiați.

„Luis Lazarus nu are COVID! Le-ar plăcea ăstora să aibă! Are pneumonie! 5 teste negative COVID și ei tot covidat îl consideră. Deocamdată este mai bine să nu vorbească! Ia uite ce rezultate se primesc în spital la interval de 2 ore. Noaptea minții! M-a rugat să vă transmit aceste date”, a declarat Diana Șoșoacă pe Facebook.

Luis Lazarus, cunoscut coronasceptic de altfel, a fost internat joi, 13 mai, la Spitalul Universitar din Capitală. Familia jurnalistului a anunțat că Lazarus are simptomele unei răceli destul de serioase, deși nu au vrut să dea prea multe detalii privind starea sa de sănătate.

Luis Lazarus este una dintre persoanele publice din România care s-au pronunțat, de la început, sceptic împotriva virusului COVID-19, afirmând că sunt mulți care primesc bani să se vaccineze. Realizatorul TV a participat și la diverse manifestații pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse de către autorități în perioada pandemiei.

La vârsta de 25 de ani, Luis Lazarus a decis să renunțe la numele tatălui său. Deși buletinul său spune că-l cheamă Vasile Tuturigă, reputatul jurnalist a decis să renunţe la numele său real din cauza relaţiei dificile cu tatăl lui. Lazarus și părintele său nu au avut niciodată o relație apropiată și se pare că tatăl său a încercat să-l împiedice să urmeze studii superioare, pentru a-l pune ca să îl susțină financiar.

„Tatăl meu m-a dus la 18 ani la notar, să semnez că nu mai vreau să primesc pensie alimentară. Ca să fie sigur, după ce plătise pensie până la 18 ani, obligat de instanţă, că eu, indiferent dacă fac sau nu facultate, nu mai am nevoie de pensie alimentară. Şi am semnat. Eu am crezut că fac un lucru bun. Peste doi ani, am vrut să fac o facultate şi m-am dus la el să-i spun.

Mi-a spus să mă duc la muncă. Eu mi-am schimbat numele din acest motiv. L-am iertat şi am vorbit cu el în urmă cu doi ani. A avut un accident cerebral, nu mai vorbeşte coerent. Îl compătimesc şi îmi pare rău. Eu copiilor mei le-aş da şi sufletul meu”, spunea jurnalistul la Pro TV.