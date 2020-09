Luis Lazarus face praf vedetele din online! „Chiloțărese care își imaginează că sunt influencerele lui pește prăjit”

Luis Lazarus a vorbit despre relația pe care are o are cu iubita sa, Andreea Loulou, dar și-a dat cu părerea și despre vedetele din România care apar în spațiul online.

Luis Lazarus face praf vedetele din online!

Luis Lazarus a sărbătorit recent zece ani de relație cu iubita sa. Cum de au rezistat atât de frumos împreună a povestit chiar el.

”Am sărbătorit 10 ani de relație, culmea și asta s-a întâmplat tot în acest an, cu Andreea Loulou și iată că nici acest eveniment nu l-am sărbătorit propriu-zis așa cum procedam noi în alți ani. Cu alte cuvinte nu mi-am făcut ziua mea, care a fost pe 12 martie, nu am făcut ziua băiețelului, care a fost pe 24 martie, nu am făcut niciun fel de eveniment de ziua noastră, care a fost pe 12 mai, ziua în care am împlinit noi 10 ani de când ne știm. Nu am sărbătorit nici ziua Andreei care a fost pe 12 august și nici ziua Anei, fetița mea, care, de asemenea, a împlinit și ea 14 ani, pe 24 august. A fost un ghinion extraordinar că noi am nimerit cu toate zilele noastre importante în această criză”, a spus Luis Lazarus pentru Ciao.ro.

Luiz Lazarus, recție acidă la adresa vedetelor din spațiul monden

Acesta spune că el și iubita sa nu fac parte din peisajul monden românesc, din care fac parte ”niște fufe care apar pe Instagram” și ”niște chiloțărese”.

”Dar nu este important cum aniversăm aceste zile ci este important ce s-a întâmplat în toți acest ani. Important este că am găsit o femeie, un om, cu care m-am putut înțelegere, am sesizat faptul că suntem compatibili, că ne putem vedea de treaba noastră și că putem să stăm liniștiți, bine mersi, până la adânci bătrâneți. Nu avem nicio legatură cu spațiul monden, să nu facem vreo confuzie. Spațiul monden în România este prost înțeles, în spațiul monden sunt niște fufe care apar pe instagram sau nu mai știu pe unde, niște chiloțărese, care fac reclamă la tot felul de țoale și care își imaginează că ele sunt influencerele lui pește prăjit. Pe mine mă interesează anchetele despre politicieni, despre clanuri, despre Covid, despre ceea ce afectează până la urmă o națiune. Mă interesează cum se construiește psihologic un popor, cum se modifică această conștiință publică, pentru că națiunea română tinde să își uite într-o globarizare din ce în ce mai accentuată originile și noi nu trebuie să ajungem în această fază”, a mai spus Luis Lazarus pentru sursa citată.