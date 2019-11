Luis Lazarus a luat foc după ce a fost descoperit complicele lui Dincă! Cum îi pune la zid pe cei din poliție

Jurnalistul de investigații Luis Lazarus a luat foc după ce a fost descoperit Ștefan Risipiceanu, complicele lui Gheorghe Dincă, principalul suspect în cazul Caracal. Cum îi pune la zid pe cei din poliție?

Ștefan Risipiceanu sau Fane, cum este cunoscut de oamenii care locuiesc pe strada Craiovei din Caracal, a intrat în atenția procurorilor încă de la începutul anchetei, căci Dincă acea trei vecini de care era apropiat: Vică, George și el. Risipiceanu era, însă, cel mai des văzut în preajma presupusului criminal din Caracal, dormind cu săptămânile în gospodăria sa. De când a izbucnit scandalul, iar amicul său a fost ridicat de oamenii legii, Fane a dat nenumărate declarații ziariștilor, iar de fiecare dată a susținut că nu știa că Dincă aducea fete acasă. Mai mult, a avut și o apariție televizată, în vară, la ”Acces Direct”.

Procurorii l-au audiat pe suspect, de mai multe ori, iar surse din cadrul anchetei au dezvăluit în presă că a fost în vizorul oamenilor legii până acum. În data de 6 septembrie, Felix Bănilă, șeful DIICOT la acea vreme, a dat publicității numele lui Risipiceanu și a declarat că procurorii au solicitat Institutului Național de Criminalistică stabilirea profilului genetic al individului și compararea cu profilele genetice ale inculpatului și victimelor, cu profilele genetice rezultate din examinarea firelor de păr, a urmelor de contact și a mai multor obiecte purtătoare de urme ce au fost ridicate din casa și mașina lui Dincă.

Despre noutatea din cazul Caracal a vorbit și jurnalistul de investigații Luis Lazarus, care a fost prezent în Olt după apelul Alexandrei la 112. Acesta susține că a considerat de la început că Dincă a avut complici atunci când le-ar fi ucis pe cele două fete, Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu. De asemenea, potrivit declarațiilor sale, el a fost cel care l-a descoperit pe complicele presupusului criminal.

„Din prima zi, de când am fost la Caracal, am atras atenția asupra complicilor! Individul care a stat cu el in casa, in ultima luna, rețelele de prostituție, cârdășia polițiștilor și procurorilor cu interlopii etc. Mai întâi l-am găsit pe Stefan, cetățeanul ars pe mâini, care zicea ca e bronzat. In mod dubios a încurcat orele la care s-a aflat in casa criminalului, in ziua fatidică!