Luis Lazarus, executat silit. Câți bani îi datorează Oanei Zăvoranu

Scandalul izbucnit între Oana Zăvoranu și Luis Lazarus în urmă cu câțiva ani a luat sfârșit. Atunci, fostul prezentator de televiziune a spus despre vedetă că este „semi-asasină” și „centuristă”, motiv pentru care a trebuit să dea explicații în fața instanței. Magistrații de la Curtea de Apel București au pronunțat sentința: Luis Lazarus a fost executat silit.

Procesul Oanei Zăvoranu cu Luis Lazarus a ajuns la sfârșit. Magistrații de la Curtea de Apel București au aprobat cererea de executare silită a fostului prezentator de televiziune. Scandalul ce a izbucnit acum câțiva ani de zile va rămâne, fără doar și poate, întipărit bine în mintea brunetei.

Fostul moderator de televiziune a spus, la acea vreme, în direct, într-o emisiune, că Oana Zăvoranu este „semi-asasină” și „centuristă”. Vedeta nu a rămas deloc indiferentă la jignirile ce i s-au adus, acționând în instanță. A luat naștere un proces ce s-a întins pe câțiva ani de zile, presărat cu acuzații controversate.

În anul 2019, Luis Lazarus a pierdut procesul cu Oana Zăvoranu. Inițial, vedeta i-a cerut inculpatului o sumă de 100.000 de euro reprezentând daune morale. Mai târziu, suma a fost redusă la 15.000 de euro. La aceasta se adaugă cheltuielile de judecată. Numai că niciun ban nu a ajuns în buzunarul Oanei Zăvoranu.

Bruneta a susținut că nu îl putea executa silit pe Luis Lazarus. Iar asta din cauză că bărbatul nu ar fi deținut absolut niciun bun pe numele lui, deși se știa că avea mai multe mașini și o casă de lux. Potrivit declarațiilor făcute în spațiul public, fostul prezentator TV ar avea, de fapt, o altă identitate. Numele său real ar fi Vasilică Țuțurică.

„Foarte mulți escroci m-au ciordit de-a lungul timpului. Unul, în schimb, se numește Vasilică Țuțurică (n.r. Luis Lazarus). Este numele real. Îmi datorează bani și nu pot să-l execut. Am hotărâre judecătorească. Am câștigat un proces pentru că m-a făcut «asasină» peste tot. Am de recuperat 15.000 de euro plus cheltuieli de judecată.

Se numește Vasilică Țuțurică. Voi nu-l cunoașteți așa, pentru că lui îi este rușine de numele lui. El se numește Luis Lazarus. Luis are un dosar, un proces întreg pierdut. Procesul s-a încheiat definitiv de vreo 4 luni. Încerc să-l execut, dar n-are nici măcar o bicicletă pe numele lui!”, a susținut Oana Zăvoranu.