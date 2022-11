Luis Enrique, mesaj emoționant în memoria fiicei sale care a murit acum trei ani. Ce a transmis selecționerul Spaniei în ziua meciului cu Germania

Spania – Germania a fost „meciul zilei” la Campionatul Mondial de Fotbal 2022, un duel între două formații despre care specialiștii spun că au valoare să joace finala. Cu câteva ore înaintea partidei, selecționerul iberic, Luis Enrique, a transmis un mesaj emoționant în amintirea fiicei lui care a fost răpusă de cancer acum trei ani. Xana ar fi împlinit 13 ani.

Spania – Germania a fost cel de-al patrulea meci al zilei la Campionatul Mondial de Fotbal 2022, dar selecționerul iberic nu a avut de înfruntat doar emoțiile unei astfel de partide, ci și un moment cutremurător și foarte dureros. Fiica lui ar fi împlinit 13 ani. Luis Enrique a înregistrat un mesaj emoționant în timp ce mergea cu bicicleta, o activitate care îi plăcea foarte mult fiicei sale.

Xana a murit în luna august a anului 2019, din cauza unui cancer osos, după cinci luni de luptă și suferință. Selecționerul Spaniei s-a retras din funcție, cu două luni înaintea momentului tragic, pentru a fi cât mai aproape de fiica lui. A invocat motive personale, iar jurnaliștii iberici au tratat subiectul cu decență și eleganță și nu au scris nimic despre acest subiect.

Luis Enrique: „Today is a special day. Not only because we play Germany, but also because my daughter Xana would have turned 13. My love, wherever you are, I love you.” ❤️ pic.twitter.com/KA9b7OfRTV

— SPORTbible (@sportbible) November 27, 2022