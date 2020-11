Ludovic Orban vrea să modifice Constituția. Care e motivul adevărat al intenției sale

În urmă cu un an, Huawei a fost pestilentul pe care autoritățile americane pur și simplu nu au putut să le excludă din rețelele europene. Operatorii din regiune au respins caracterizarea de către Trump a vânzătorului chinez ca un hoț murdar, enumerând numeroasele sale virtuți. O expulzare ar fi prea costisitoare, s-au plâns aceștia. Guvernele atent, îngrijorate de pierderea cursei 5G, au fost ferm de partea lor. În acest context vine și interviul lui Ludovic Orban acordat celor de la Rado Europa Liberă.

Printre multele lucruri declarate în interviul acordat celor de la Radio Europa Liberă, premierul a enunțat și ideea unui nou guvern, în colaboare cu USR-PLUS și chiar UDMR. planul unei viitoare majorități PNL în Parlament este deja expus public de actualul lider PNL.

”​Obiectivul PNL este să câștige alegerile parlamentare. Câștigarea alegerilor parlamentare, cu siguranță va asigura continuitate în guvernare. PNL se află pe primul loc în sondaje. PNL e singurul partid care are capacitatea și forța să învingă PSD, este singurul partid care are capacitatea de a asigura coloana vertebrală a guvernării pentru următorii patru ani. Guvernul este format de partidul care câștigă alegerile pentru că așa e normal într-o democrație. USR-PLUS este prima noastră opțiune. Suntem de aproape patru ani de zile împreună, am luptat pe băncile Opoziției în primă fază, ulterior am reușit să dăm jos guvernul PSD împreună.”, a enunțat Ludovic Orban în intervul acordat celor de la Radio Europa Liberă.