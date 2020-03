Ludivic Orban și Nelu Tătaru au susținut astăzi o conferință de presă. Prim-ministrul Ludovic Orban a ajuns la Ministerul Sănătății pentru întâlnire de lucru cu Nelu Tătaru, noul ministru al Sănătății, după ce Victor Costache a demisionat din funcție.

Ludovic Orban și Nelu Tătaru, anunț de ultimă oră pentru toți românii

La ieșire, Ludovic Orban a făcut și decalrații de presă. Iată ce a spus:

”Orice speculație legată de situația domnului Flutur este doar una cinică. Este unul dintre cei mai buni conducători de consilii județene și a susținut un program de investiții deosebit de important, până la apariția situației de la Suceava. Orice om trebuie să aibă grijă și de el și de cei din jur. (n.r. Despre românul mort de COVID-19, plimbat între spitale). Am urmărit toate măsurile care au dat rezultate, nu doar din China. De altfel, multe dintre ele le-am aplicat înaintea altora. Capacitatea de diagnosticare a fost limitată, România nu a fost pregătită.Orice persoana trebuie sa respecte regulile, recomandarile formurae de specialisti, masurile care au fost dispuse. Orice om trebuie sa aiba grija si de el si de cei din jur, sa contribuie în acest fel. O comporatie cu China nu este potrivita, sigur ca am urmarit toate masurile care au dat rezultate si incercam să le aplicam. România a luat măsuri din primele clipe”, a declarat Ludovic Orban.

”Se vor face iar instruiri”

Și Nelu Tătaru a vorbit după ce a ieșit din ședință:

”Trebuie schimbate multe, la nivel local. Acum vom desemna un secretar de stat adjunct. După ce s-a întâmplat la Suceava, se vor face iar instruiri, mai multe echipamente de protecție. Am văzut anchete care nu sunt duse până la capăt. Trebuie reașezate ca prima linie UPU, ATI; Boli Infecțioase. Am solicitat DSP să aibă legătură cu tot ce înseamnă medicii stomatologi. Prioritățile vor fi aprovizionarea cu echipamente și medicamente pentru spitalele suport în lupta cu COVID-19. Orice persoană care vine cu o problemă respiratorie la spital va fi testată pentru coronavirus. Cei cu simptomatologie ușoară și medie vor fi tratați acasă, cu supraveghere medicală. S-a redeschis unitatea de primiri urgențe la spitalul din Suceava. In acest moment aveam acele protocoale in care orice persoana care are simtome de gripa vor fi testate de gripa. la spital din Suceava, etajele 3 si 4 sunt pe persoanele pentru bolnavi de coronavirus, s-a deschis si unitatea de primiri urgențe”, a spus Nelu Tătaru, actualul ministru al Sănătății. Menționăm că numărul celor infectați cu coronavirus în România a depășit o mie, iar numărul celor decedați a ajuns la 24.