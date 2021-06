Ludovic Orban, reacție halucinantă după ce a fost comparat cu Liviu Dragnea și Ceaușescu. Replica cu care a șocat pe toată lumea

Conflicte intense au avut loc astăzi pe scena politică, după ce liderul PNL a fost acuzat că urmează modelul fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Acesta a fost acuzat, de asemenea, că dorește să dărâme Guvernul PNL, fiind asemănat incluisv cu Nicolae Ceaușescu. În urma acuzațiilor primite, Orban a reacționat ferm și categoric, lămurindu-și colegii cu privire la deciziile luate în timpul mandatului său.

În cursul ședinței de astăzi, Ludovic Orban a explicat în fața tuturor colegilor de partid pe ce s-au bazat deciziile adoptate în toți cei patru ani de mandat. Acesta dezminte toate acuzațiile aduse de rivalii politici, inclusiv cele referitoare la asemănarea sa cu Dragnea și Ceaușescu.

Liderul PNL susține că este un politician care respectă democratia și, de asemenea, respectă drepturile și părerile fiecărui membru al partidului. Declarațiile sale vin după ce Ludovic Orban a fost acuzat de trădare și de implicarea în jocuri murdare de către secretarul general al partidului, Robert Sighiartău. Acesta a fost învinuit și pentru faptul că ar amenința cu plângeri penale.

”Nu este adevărat. Este o minciună. Dacă dumneavosatră vă bazați pe acei oameni pe care nu aș vrea să îi calific, care încearcă să deformeze o realitate a unei reuniuni a Biroului Partidului Național Liberal. Nu pot să comentez, decât să vă spun că este o minciună.

În ceea ce mă privește, sunt un om care respect democrația, respect drepturile fiecărui membru al PNL. Toate deciziile care au fost luate de-a lungul celor 4 ani în care am condus Partidul Național Liberal au fost luate de organismele statutare ale PNL.

Sunt un om care sunt într-o consultare permanentă cu toată baza partidului și de multe ori am consultat și membri care nu fac parte din organismele statutare ale PNL.

La baza oricărei decizii pe care am luat-o în cei 4 ani de mandat de președinte, pe lângă faptul că aceste decizii au fost luate în organismele statutare ale PNL, întotdeauna am avut analiză, sondaje, cercetări, o fundamentare științifică a oricărei propuneri de decizie pe care am formulat-o și la fel voi face și de acum încolo”, a declarat Ludovic Orban într-o conferință de presă.