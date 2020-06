Ludovic Orban, mesaj pentru tineri, după ce a fost prins fumând la muncă. “Așa nu”

După ce pozele scandaloase cu Ludovic Orban fumând în spații închise au apărut public, criticile nu au contenit să apară, multe voci cerându-i chiar demisia din funcția de premier. Asta, în schimb, nu l-a împiedicat pe vinovat să iasă cu declarații împăciuitoare.

Încercând să dreagă busuiocul pe ultima sută de metrii, cum se mai spune în popor, Ludovic Orban încearcă, mai nou, să dea lecții tinerei generații și îi îndeamnă să nu facă ca el. E cam ca vorba aia din popor ”fă ce zice popa, nu ce face popa!”, iar acum premierul Ludovic Orban recunoaște că fumatul în birou a fost o greșeală. Mergând mai departe, politicianul și-asumă greșeala și spune că îi pare rău. Într-un interviu acordat zilele acestea a mai spus că ar fi un exemplu negativ pentru tinerele generații și promte că va încerca să se lase de fumat.

„Faptul că am încălcat regulile. Faptul că deși am promovat purtarea măștii, în momentul respectiv nu purtam mască, faptul că am fumat în spațiu închis.”, a declarat Orban.