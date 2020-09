Ludovic Orban, îmbrățișat cu primarul care a întreținut relații cu două minore. Secretul lor s-a aflat VIDEO

La începutul anului, primarul comunei Mogoșești-Siret se afla în plin scandal sexual după ce a fost acuzat ca întreţinut relaţii cu două minore. În prag de alegeri locale, au apărut imagini cu Damian Butnariu şi Ludovic Orban îmbrăţişându-se!

În luna ianuarie 2020, după patru mandate, Damian Butnariu, primar în comuna Mogoșești-Siret, era îndepărtat din PNL după ce, în 2007, a plătit 100 de lei unui proxenet pentru a întreţine relaţii sexuale cu două minore. Deşi chiar premierul Orban a promis că partidul va avea un candidat pe cinste la alegerile locale 2020, acest lucru nu s-a întâmplat. Mai mult, Butnariu este acum în cursa pentru primăria din localitate ca independent, însă surse apropiate susţin că, de fapt, ar fi susţinut tot de PNL-isti.

Bărbatul a recunoscut în instanţă că a avut relaţii sexuale cu două minore chiar în sediul primăriei, dar spune că este mândru de ceea ce a făcut ca primar.

Diana, una dintre minorele obligate să întreţină relaţii sexuale cu primarul, povesteşte că nu doreşte să îşi mai aducă aminte nimic din ceea ce s-a întâmplat şi că acum reuşeşte să ducă o viaţă normală datorită psihologului cu care a făcut mai multe şedinţe de recuperare.

“Am făcut recuperare şi, mulţumesc lui Dumnezeu, mi-am revenit după traumă pe care am avut-o. Acum sunt ok. Nu intenţionez să fac nimic mai departe. Nu vreau să îmi aduc aminte nimic. Au fost momente care au fost groaznice. Acum, nu mai vreau să îmi aduc aminte ce a fost acolo“, a spus femeia.

„Diana avea în jur de 16-17 ani, nu avea 18 ani când s-a întâmplat. Când a ajuns acasă, a adus-o şi a aruncat-o în ogradă. Am găsit-o jos, leşinată, în curte şi am chemat salvarea, am dus-o la Iaşi. Era bătută toată. Ştiu că a luat-o din Paşcani şi a dus-o la un primar“, a povestit mama acesteia.