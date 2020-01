Victima primarului care a plătit 100 de lei unor proxeneți pentru o minoră, rupe tăcerea. Dezvăluiri cutremurătoare

Sătenii din comuna Mogoșești Siret au aflat cu stupoare de la TV despre isprăvile primarului lor. Deși se declară mulțumiți în mare parte de activitățile lui edilitare, aceștia nu au privit cu ochi buni ce au auzit de pe la televizuni despre Damian Butnariu.

Victima primarului care a plătit 100 de lei unor proxeneți pentru o minoră, rupe tăcerea

Unii dintre săteni s-au grăbit să-i ia apărarea primarului lor, scrie ziaruldeiași.ro, considerându-l mai degrabă o fire timidă, dar că s-ar mai fi auzit despre isprăvile amoroase ale întâigospodarului comunei. Una dintre fetele obligate să se prostitueze acum mai bine de un deceniu, chiar în sediul Primăriei Mogoșești Siret, a povestit însă calvarul prin care a trecut pe când avea numai 17 ani. Aceasta a povestit că a fost dusă în primărie cu forța, aruncată ca pe o legumă, apoi, în curtea mamei sale. Doar vizitele la psiholog au ajutat-o însă să nu o ia razna. Nu vrea să mai audă însă nici de primar, nici de cel care i-a vândut-o acestuia, și nici nu se mai prezintă la proces.

Ce afirmă una dintre victime

Potrivit sursei mai sus citate, Diana locuiește într-o localitate din zona Pașcaniului, a cărui identitate nu este dezvăluită. Aceasta, ajunsă la vârsta de 30 de ani, a rememorat perioada cunplită prin care a trecut în ultimii săi ani de liceu, când a căzut victimî uneia dintre cele mai periculoaase rețele de trafic de carne vie din Pașcani. Pe atunci, aceasta era elevă a unui liceu din Pașcani, și pe lângă episodul în care a fost răpită de la școală și dusă de proxenetul Adrian Buduroi la Primăria Mogoșești Siret, unde a întreținut relații intime cu primarul, aceasta a mai amintit un eveniment similar, unul care nu apare în dosar, fiind adusă cu forța în aceeași primărie, condusă de același primar, însă cu alte două fete.

„Am fost luată de la discotecă de Buduroi Adrian, împreună cu alte două fete. Am fost duse la Mogoşeşti Siret, la Primărie. Acolo făcuse ziua inaugurarea sediului, iar în noaptea aia am intrat înăuntru. Am fost forţate, am fost luate în maşină şi forţate să mergem. Acolo era primarul, înăuntru, dar mai multe deta­lii…“, se opreşte femeia, refuzând să intre în detalii previzibile.

După perioada exploatării, Diana a fost nevoită să meargă la psiholog, iar acest aspect este confirmat şi de actele din dosarul în care fostul său proxenet este acuzat de trafic de minori şi condamnat în primă instanţă la 15 ani de închisoare cu executare.

„Am făcut recuperare şi, mulţumesc lui Dumnezeu, mi-am revenit după trauma pe care am avut-o. Acum sunt ok. Nu inten­ţionez să fac nimic mai departe. Nu vreau să îmi aduc aminte nimic. Au fost momente care au fost groaznice. Acum, nu mai vreau să îmi aduc aminte ce a fost acolo“, a spus femeia. Spusele Dianei au fost confirmate şi de mama sa, care lucrează în străinătate. „Diana avea în jur de 16-17 ani, nu avea 18 ani când s-a întâmplat. Când a ajuns acasă, a adus-o şi a aruncat-o în ogradă. Am găsit-o jos, leşinată, în curte şi am chemat salvarea, am dus-o la Iaşi. Era bătută toa­tă. Ştiu că a luat-o din Paşcani şi a dus-o la un primar“, a spus femeia, contactată telefonic de ziaruldeiași.ro.

Mesaje de susţinere ale sătenilor

Sătenii din Mogoșești Siret spun că primarul ar fi ”băiaat de nota 10” și nu cred că ar fi implicat în astfel de grozăvii.

„Îi băiat bun. A făcut şcoli, grădiniţe, a făcut toate cele. A dat la lume. Nu am auzit nimic. Damian nu a făcut nimic, a fost cel mai bun băiat din Muncelul acesta (n.r. – Muncel este un sat din comuna Mogoşeşti Siret). De când a venit el, care au fost necăjiţi le-o tras lumină, o făcut toate celea. Cel mai bun băiat a fost Damian Butnaru“, a spus un sătean.

„Nici vorbă. Dar nu se auzea? Dar îs paznici acolo. E un primar extraordinar, ajutător, ajută treburile. O făcut asfalt. De mult îl necăjeşte să îl scoată, dar nu are cum, el e un om de nota 10“, a spus un alt bătrân. Mai mult decât atât, alții tind să creadă că, la mijloc, ar fi vorba de o răfuială politică, pornită de adversarii primarului. Un singur sătean intervievat a părut să credă povestea? „S-a mai auzit şi înainte, că a dus una în pădure. Cred că ar fi în stare. De bine, faci de toate.“ Bărbatul povesteşte că un sătean a fost supărat pe primar pentru că „i-a dus copilul în pădure să îşi bată joc de el“.

Reacţia PNL

Pe pagina de Facebook a primarului din Mogoșești Siret, mesajele au curs, multe dintre ele fiind negative, dezaprobatoare, dar care, în cele din urmă, au fost șterse. Au rămas însă cele încurajatoare pentru primar.

Luat la rost de mai marii de la judeţ, Damian Butnaru a recunoscut că a fost martor în dosarul penal de trafic de minori. „În an electoral, este normal să fii atacat mediatic de către toţi cei care tânjesc la funcţia ta. M-am trezit astăzi, personaj principal într-o poveste, veche şi încheiată de 13 ani, în care am avut calitatea de martor. Eu sunt mândru cu ceea ce am realizat, în calitate de primar pentru comunitatea mea din 2004 încoace şi am şi puterea de a recunoaşte în faţa lui Dumnezeu şi a instanţelor de judecată atunci când greşesc. Sunt membru al P.N.L. de la începutul carierei mele publice şi înţeleg să mă pun la dispoziţia conducerii partidului în această situaţie şi rog să se ia act de dorinţa mea de a mă autosuspenda din această calitate, până când adevărul va ieşi la suprafa­ţă în acest caz“, a scris Butnariu, pe pagina sa de Facebook.

Într-un comunicat de presă, PNL Iași a precizat că a luat act de autosuspendarea primarului, catalogând-o ca fiind un ”gest firesc și așteptat”.

„În prima şedinţă a Biroului Politic Judeţean se va face o analiză a acestei situaţii, urmând a se lua o decizie conform statutului PNL“, au precizat liberalii.