Ludovic Orban e convins că Guvernul PNL va strânge voturile necesare: „Ne-am înțeles cu toate partidele”

Premierul desemnat Ludovic Orban a făcut mereu declarații optimiste referitoare la șansele formării și trecerii de votul Parlamentului a viitorului guvern al României. Acum, oficialul este convins că Guvernul PNL va strânge voturile necesare.

Premierul desemnat Ludovic Orban e convins că Guvernul PNL va strânge voturile necesare

Ludovic Orban s-a declarat optimist cu privire la șansele formării și trecerii de votul Parlamentului a ceea ce vom numi în viitor Guvernul României. Înainte de a ocupa această poziție, a fost ziua moțiunii, în care șefii celorlalte partide i-au fost alături PNL-ului. După ce focul bucuriei s-a stins, iar președintele formațiunii politice a început să adune voturi pentru etapa următoare, a plouat cu pretenții. Până și USR-PLUS, Alianță care ar fi trebuit să fie aliatul PNL a dorit favoruri. După multe negocieri, a ajuns la un acord cu liderul USR, Dan Barna.

Prioritățile pe care Barna le-a menționat sunt: abrogarea recursului compensatoriu, renunțarea la Secția Specială, inițiativa Fără penali, plus inițiativa comună PNL-USR rezultată în urma referentdumului. De asemenea, cele două partide au convenit ca după prezidențiale și adoptarea bugetului pentru anul viitor să fie demarate procedurile pentru alegeri anticipate. Așadar, în urma discuțiilor cu membrii celorlalte formațiuni politice, Orban susține că a ajuns la un acord cu toate partidele din Opoziție și se arată optimist asupra votului din Parlament.

Declarații Orban

„Negocierile au decurs bine, ne-am înțeles bine și cu aproape fiecare formațiune politică am convenit un cadru de colaborare politică, acorduri care se vor concretiza și care vor fi supuse aprobării forurilor statutare din PNL și pentru fiecare partid în parte. Sunt foarte optimist și încrezător că va trece acest guvern.

Am avut, în mod evident, câteva puncte în care nu am putut ajunge la un acord. Nu am putut accepta un minister pentru Republica Moldova, dar suntem de acord cu înființarea unui departament în subordinea premierului. De asemenea, în ceea privește alegerea primarilor în două tururi, PNL susține cu toată tăria alegerea primarilor în două tururi.

Ludovic Orban dupa negocierile cu ALDE, PMP, UDMR si USR pentru sustinerea noului guvern Publicată de stiripesurse.ro pe Marţi, 22 octombrie 2019

În ceea ce privește participarea la guvernare, nu s-a exprimat dorința de a participa la guvenare cu miniștri. În cadrul negocerilor s-a concluzionat că va fi un guvern monocolor liberal, dar și cu tehnicieni la anumite ministere”, a declarat Ludovic Orban.