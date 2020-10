Ludovic Orban dezvăluie soluția prin care numărul de cazuri COVID-19 va scădea rapid. Ce condiție trebuie să respecte cetățenii

Ludovic Orban nu și-a pierdut speranța că România va ajunge pe o curbă descendentă a pandemiei de COVID-19. În cursul serii de ieri, premierul a declarat că Guvernul nu dorește adoptarea unor restricții mai dure pentru populație, cu atât mai mult, la carantinarea țării. Cu toate acestea, trendul pe care ne aflăm de câteva săptămâni este îngrijorător.

România a atins pragul de 4.000 de infectări pe zi, record negativ care le dă mari emoții autorităților și medicilor. Sistemul sanitar nu mai are mult până la epuizare, medicii făcând apeluri disperate din cauza lipsei de paturi. Terapiile Intensive sunt pline în toată țara, iar în curând, toate spitalele din București vor fi obligate să primească și să trateze bolnavii de COVID-19.

În tot acest context nefavorabil, Ludovic Orban se arată optimist cu privire la noile măsuri restrictive care s-au impus în această perioadă, fiind sigur că vor da rezultate dacă lumea le va respecta. Premierul României explică această creștere alarmantă de îmbolnăviri ca urmare a intensificării socializării între cetățeni, precum și a începerii școlilor și a deschiderii restaurantelor și a activităților culturale.

„Părerea mea este că putem să oprim creşterea numărului de cazuri, estimarea mea e că putem să oprim în 7-10 zile. De ce? Pentru că, pe de o parte, am instituit noi măsuri care au oprit activităţile unde a existat cea mai mare rată de răspândire a virusului, am impus portul măştii şi alte măsuri, am şi intensificat controalele, am şi diversificat tehnicile de control, sunt poliţişti în civil, o parte semnificativă din efectivele Poliţiei fac controale în civil, pentru că, de regulă, când făceau în uniforme se dădea ‘şase’ imediat şi practic nu reuşeau să surprindă.

De asemenea, avem TELVERDE pe care l-am pus în funcţiune, în care ni se semnalează şi putem să direcţionăm toate controalele în locurile unde ştim sigur că nu sunt respectate regulile. De asemenea, nu au mai existat deschideri de activităţi care să crească interacţiunile sociale”, a explicat Ludovic Orban la Digi24

Guvernul nu dorește un “lockdown” al României