Ludovic Orban, desemnat de Klaus Iohannis în funcția de premier. Cum va avea loc procedura de vot

Ludovic Orban a fost desemnat din nou de către președintele Klaus Iohannis, în funcția de premier. Dar din cauza noii pandemii, procedura se va efectua într-un mod neobișnuit.

Președintele Klaus Iohannis, a făcut anunțul oficial în care îl va desemna pe Ludovic Orban în funcția de premier. Acesta a fost făcut prin teleconferință. La ora 17 conducerea parlamentului se reunește, pentru stabilirea unei proceduri rapide în audierea miniștrilor, dar și pentru votul de investitură, conform Digi24.

Potrivit surselor politice, votul și audierile urmează să aibă loc mâine. Procedura va fi una foarte strictă, deoarece senatorul PNL a fost depistat pozitiv cu testul de coronavirus. Acesta a avut de asemenea mai multe întâlniri cu liderii și parlamentarii PNL. Procedura de investire a guvernului, va fi de astfel una nouă. Premierul desemnat Ludovic Orban se află în auto-izolare la Vila Lac. Se spune că cel mai probabil va prezenta programul de guvernare printr-o videoconferință, precum și audierea miniștrilor.

Totodată, Ludovic Orban a spus că toți senatorii PNL vor fi obligați să se izoleze la domiciliu. Anunțurile au fost făcute după ce senatorul Vergil Chițac a fost confirmat pozitiv la testul cu Covid-19. Acesta a recunoscut că a avut simptome de răceală, după ce a venit de la o reuniune internațională NATO. Totodată este și primul parlamentar infectat cu noul virus.

„Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru. Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent.”, a declarat acesta potrivit digi24.ro.