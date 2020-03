Cine este senatorul PNL infectat cu COVID-19. A intrat în contact cu sute de persoane

Un senator PNL, Vergil Chițac a fost depistat cu coronavirus! Acesta a participat la BPN de luni, când a fost desemnat candidat PNL la Primăria Constanța, dar a fost și prezent în Parlamentul României la ședința ce trebuia să investească guvernul Cîțu.

Având în vedere că senatorul Vergil Chițac a fost prezent ieri în Parlamentul României s-a decis ancheta epidemiologică, recomandarea Ministrului Sănătății și a premierului Orban pentru toți parlamentarii, mai ales senatorii, fiind să nu aștepte ancheta epidemiologică și să nu intre în contact cu nimeni. Senatorul PNL Vergil Chițac, după ce cu două zile în urmă nu înțelegea ce este cu criza, constatând că ”s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus.”, astăzi s-a confirmat această ”isterie”, provocând o adevărată avalanșă de decizii, printre care, și cea mai importantă, de autoizolare a membrilor guvernului Orban. Acesta a postat pe pagina sa de facebook și un mejsa pe această temă.

Senatorul PNL Vergil Chițac, după ce cu două zile în urmă nu înțelegea ce este cu criza, constatând că ”s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus.”, astăzi s-a confirmat această ”isterie”, provocând o adevărată avalanșă de decizii, printre care, și cea mai importantă, de autoizolare a membrilor guvernului Orban. Acesta a postat pe pagina sa de facebook și un mejsa pe această temă.

Din păcate, starea de rău pe care am acuzat-o în ultimele zile s-a dovedit a fi cauzată de Coronavirus COVID-19. Voi urma întocmai procedurile Direcției de Sănătate Publică și am încredere că totul se va rezolva cu bine. Sunt extrem de mâhnit că eu, soția mea și atâția alți oameni din România și din lume trecem prin astfel de momente. E o încercare pentru toată planeta. Mă impresionează mesajele și încurajările care nu se mai opresc. Vă mulțumesc și vă doresc din suflet să fiți sănătoși și să aveți mare grijă de voi, pentru că boala poate lovi când nu te aștepți.”, a scris Vergil Chițac.

Cei de la DIG24 au aflat că senatorul s-a întâlnit pe data de 8 martie, de Ziua Femeii, cu circa 400 de femei musulmane din tot județul și că a participat și la o reuniune NATO la Bruxelles în perioada 17-19 februarie. Înainte de a se confirma faptul că Vergil Chițac a fost depistat pozitiv cu COVID-19, senatorul făcea pe facebook remarci acide referitoare la posibila sa infectare cu coronavirus și că s-ar fi simțit răcit după ce s-a întors de la o reuniune internațională a NATO:

„Constat că s-a creat o adevărată isterie în plan social vizavi de o așa zisă infectare a mea cu Coronavirus. Informația vine exact pe fondul votului din Parlament de astăzi, pentru învestirea Guvernului Cîțu. Este adevărat că ieri am anunțat că nu pot participa la vot pentru că sufăr de o răceală și voi rămâne acasă. Totuși, nu știu în ce context colegii din Parlament au tras de la sine concluzia că sunt suspect de Coronavirus și au făcut public acest lucru. Menționez că sunt sub medicație de două zile și nu am simptome de Coronavirus. Totuși, pentru a înlătura orice suspiciune, am solicitat efectuarea unui test și vă voi ține la curent.”