Ludovic Orban, aproape de o decizie majoră. O demite din funcție

Undeva pe la jumătatea lunii iulie, începutul lunii august, Guvernul Orban, prin vocea Ministrului Educației, anunța că se vor achiziționa numărul necesar de tablete pentru toți elevii din România, pentru a putea face orele online, odată cu începerea anului școlar 2020-2021. Din păcate realitatea este cu totul alta.

Există în acest moment disensiuni puternice la nivel guvernamental, iar vinovații de-abia acum încep să apară, asta și pentru că, în urma rezultatului dezamăgitor al licitației privind achiziția de tablete, licitație organizată de către Oficiul Național de Achiziții Centralizate (ONAC), Monica Anisie solicita luni seara premierului României, printr-o postare pe facebook, demiterea președintelui ONAC, Cornelia Nagy, și anunța că dorește reluarea, în regim de maximă urgență, a procedurilor de licitație.

Astăzi, într-un interviu, preluat de agențiile de presă, premierul Ludovic Orban anunța posibilitatea demiterii Corneliei Nagy, fiind nemulțumit de rezultatul licitației și de mersul prost al lucrurilor.

Se pare că, la cererea Monicăi Anisie, premierul Orban va da curs acestui demers de a o demite, în cele din urmă, pe Cornelia Nagy din funcția pe care o deține în acest moment.

„Este posibil. Sunt profund nemulțumit de modul cum s-au derulat mai multe proceduri de licitație. Ultima procedură cu tabletele în care n-au avut capacitatea să finalizeze procedura pentru toate cele 250.000 de tablete pentru care am asigurat finanțare. Noroc că am prevăzut și am alocat 100 de milioane de euro pentru tablete în sistem de decontare”, a spus premierul Ludovic Orban.