Ludovic Orban a reacționat imediat după exit-poll. Ce a spus despre voturile PSD

PNL crede că a câștigat alegerile Parlamentare

Ludovic Orban a avut o primă reacție după încheierea votului la alegerile Parlamentare 2020. ”Rezultatul alegerilor îl vom cunoaşte după finalizarea procesului electoral. Având în vedere că în cercetările sociologice nu sunt cuprinse voturile între 19.30 şi 21.00, nu sunt cuprinse alegerile din Diaspora şi care au votat după ora 19.00.

PNL consideră că este câştigătorul acestor alegeri, atât câştigătorul moral cât şi câştigătorul la finalizarea procesului de numărare a voturilor”, a spus Ludovic Orban.

Partidul Social Democrat este câștigătorul alegerilor parlamentare 2020, potrivit sondajului exit-poll realizat de CURS-Avangarde, cu 30,5%, urmat de Partidul Naţional Liberal, cu 29%.

De asemenea, președintele Marcel Ciolacu a declarat că PSD trebuie să fie vigilent și consideră partidul său câștigătorul alegerilor.

”Prin votul de astăzi, românii au arătat că este nevoie de o schimbare. Aş dori să le mulţumesc românilor care au votat PSD, aş dori să le mulţumesc că au sancţinoat această batjocură la adresa lor, închiderea şcolilor, închiderea bisericilor, intrarea în faliment a întreprinzătorilor români.Este nevoie de un Guvern capabil, care ştie să rezolve adevăratele preocupări ale românilor.

Le mulţumesc în mod deosebit românilor care şi-au învins teama şi au înţeles că acest Guvern trebuie să plece acasă”, a afirmat Marcel Ciolacu.

În plus, liderul PSD a cerut atenţie sporită a celor din secţiile de votare. ”În acest moment, PSD are un avantaj în exit-poll, chiar dacă ponderăm cu voturile din diaspora. Fac un apel către reprezentanţii PSD în secţiile de votare să numere foarte atent fiecare vot, să fie extrem de atenţi să nu mai păţim ceea ce am păţit la Sectorul 1, la alegerile locale”, a completat Marcel Ciolacu.

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuțat că Partidul Social Democrat are cel mai bun scor la alegerile parlamentare de duminică, chiar dacă sondajele de la ieșirea de la urne nu au luat în considerare voturile celor care au votat în străinătate.

Doar 5 milioane de români și-au exercitat dreptul de vot la alegerile Parlamentare 2020

Doar 5,1 milioane de români au votat duminică, 6 decembrie, la alegerile parlamentare 2020 până la orele 20:00. Poate fi considerată o prezenţă slabă dacă este comparată cu cea de la alegerile locale 2020, când votaseră cu 2 milioane de români mai mulți.