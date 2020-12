Candidații PMP la alegerile parlamentare 2020, pe județe. Pariurile lui Băsescu pentru Camera Deputaților și Senat

PMP, Partidul Mișcarea Populară este un partid politic parlamentar lansat de Fundația Mișcarea Populară. A fost creat la inițiativa fostului președinte al României, Traian Băsescu. A luat această decizie după ce susținătorii lui au părăsit Partidul Democrat Liberal (PDL).

Traian Băsescu s-a despărțit de Partidul Democrat Liberal la data de 23 martie 2013. A făcut anunțul printr-un mesaj transmis pe Facebook în care relata faptul că echipa lui Vasile Blaga ar fi fraudat voturile. Acesta dorea să fie reales președinte PDL, în cazul în care președintele o susținea pe Elena Udrea.

Datorită acestui lucru, susținătorii lui Traian Băsescu au lansat Fundația Mișcarea Populară pe 26 martie 2013. Fundația a anunțat că inițiază un sondaj, dorind să transforme organizația în partid. Această decizie a fost luată pe 18 mai 2013. Rezultatele au venit pe 25 mai. 58% din voturi au fost pentru co-existența fundației și partidului, 31% din voturi pentru transformarea fundației în partid, iar restul de 11% pentru menținerea status-quo-ului.

După ce au fost anunțate rezultatele sondajului, conducerea fundației a început o campanie de strângere de semnături pentru înființarea partidului. După două luni, Fundația Mișcarea Populară a reușit să strângă voturile necesare pentru înregistrarea Partidului Mișcarea Populară.

PMP a fost lansat neoficial în 2013 pe 23 iulie de către Fundația Mișcarea Populară. După o ședință, Eugen Tomac, fost deputat PDL, a fost numit președinte al partidului iar Cristian Petrescu a fost desemnat secretar general al partidului. Pe 3 februarie 2014, mai mulți deputați și-au anunțat demisia din PDL pentru a se alătura PMP.

Pentru Camera Deputaților sunt următorii: Sebastian Moise, Ioana Constantin, Ștefan Florescu, Gabriel Rădulescu. Doru Onaca se află pe lista PMP București pentru Senat. De asemenea, Liderul PMP, Eugen Tomac, a anunțat înscrierea lui Liviu Negoiță în partid.

„Se pare ca suntem primul partid care si-a depus astăzi lista de candidați pentru București la Camera Deputaților si Senat. Traversam o perioada foarte grea, nu am mai avut o asemenea situație, ca in plina criza de sănătate publica sa avem alegeri parlamentare. Prin urmare, cred ca toata clasa politica are in fata un test extrem de important, acela de a-i convinge pe romani ca democrația nu poate fi suspendata, chiar si in asemenea situații si trebuie sa dam un vot responsabil pentru un Parlament care are in fata o sarcina extrem de grea, aceea de a pregăti tara de o perioada extrem de dura. Un Parlament care trebuie sa vina sa dea legi bune pentru economie, pentru sănătate, pentru educație”, a spus Tomac la sediul BEM.