Lucian Viziru o duce greu în Germania din cauza covid-19. De ce nu se va vaccina prea curând, de fapt

Lucian Viziru s-a mutat de aproape 7 ani în Germania, alături de soția ei, Ema, și de fiul lui, Mihai. Acolo lucrează ca antrenor de tenis, însă deocamdată lockdown-ul îl ține pe loc. Acesta a vorbit despre viața în Germania, exprimându-se și în ce privește vaccinul anti-coronavirus.

Lucian Viziru a făcut dezvăluiri despre viața sa peste hotare, într-un interviu acordat pentru OKmagazine. Deși nu își mai poate face meseria de antrenor de tenis, soția sa, nutriționist încă își ține consultațiile. El a spus că se va vaccina anti-coronavirus, când se va putea.

Fiul său, Mihai, vorbește limba germană la perfecție, și-a făcut prieteni acolo. De altfel, toată familia s-a acomodat în Germania, care le-a devenit o a doua casă.

”Da, Mihai vorbeşte germana la fel ca ei, dar are note mai mari la engleză. Prieteni şi-a făcut repede, în general de la şcoală, handbal, tenis. A, şi mai nou din online (Minecraft, Fortnite etc). De acomodat ne-am acomodat cu toţii destul de uşor pentru că noi asta am căutat: civilizaţie. Fără măşini parcate pe trotuar, fără Armani pe tricou la 7 ani, fără Jeep-an în poarta şcolii, fără câini comunitari, dar cu piste de biciclete, autostrăzi, linişte, aer curat, sunt multe… Evident că sunt şi multe chestii care nu ne plac, dar, una peste alta, ne dă cu plus”, a mai spus Lucian Viziru.