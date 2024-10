Lucian Mîndruță spune adevărul despre presupusul său amantlâc de acum 15 ani. Cum l-ar fi iertat soția sa pe fostul știrist de la Antena 1

Lucian Mîndruță a fost implicat, la un moment dat, într-un scandal cu iz de infidelitate. Fostul prezentator TV a fost surprins de paparazzi în compania altei femei, iar la 15 ani de la acel moment, a spus cum au stat lucrurile, de fapt.

În perioada în care era nelipsit de pe micul ecran, Lucian Mîndruță a fost protagonistul unui scandal amoros. Fostul prezentator TV a fost fotografiat, în anul 2009, în compania unei femei, iar momentul acela i-a afectat profund familia, după cum a dezvăluit recent.

Lucian Mîndruță a fost invitat în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde a avut ocazia să pună punctul pe ”i” cu privire la mai multe subiecte, inclusiv acesta. Jurnalistul a mărturisit că a avut mult de pierdut din cauza acelui scandal, inclusiv din punct de vedere profesional. Ce l-a afectat cel mai mult însă a fost faptul că și-a făcut familia să sufere.

”Adevărul este că, singurul din toată povestea asta care a pierdut ceva important am fost eu. Nu job-ul! Nu, job-ul nu este atât de relevant. Adică este o pierdere mică. Am pierdut faptul că oricând cauți numele meu, și asta pot să facă și copiii mei acum, găsești povestea aceea. Asta este o pierdere. Fiindcă, povestea aceea are să îi urmărească pe copiii mei, acele știri din presă, toată viața lor când vor căuta, dacă vor dori să caute vreodată. Și nici măcar lor nu le pot vorbi despre asta”, a spus jurnalistul, în emisiunea de la Kanal D.