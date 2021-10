Luana Ibacka, atac la adresa Recorder.ro după ancheta Clanul Marelui Alb: ”Fugiți de turmă. Păstrați-vă credința”

Reportajul realizat de publicația Recorder privind felul în care Biserica manevrează banii publici a avut un impact major.

Peste 1 milion de oameni au văzut reportajul cu camera ascunsă, la care jurnaliștii au lucrat 8 luni de zile.

Acum, încep să apară reacții în spațiul public privind documentarul realizat de publicația independentă. În timp ce unii îl felicită pe Victor Ilie, jurnalistul care a lucrat sub acoperire, alții condamnă site-ul recorder că intenționează să distrugă imaginea Bisericii și a Patriarhului.

Din cea de-a doua categorie face parte și Luana Ibacka, fosta soție a lui Cabral.

Vedeta și-a exprimat părerea pe pagina de Facebook, insinuând faptul că ancheta a fost sponsorizată de persoană care au ca interes distrugerea imaginii Bisericii.

„Pt ca nu vreau sa fac reclama unui documentar care rastoarna Biserica si pe Patriarh , cu o zi inainte de Sf Paraschiva, spun doar atat : sa nu credeti in viata voastra ca unui JURNALIST ii pasa de voi, si apoi , sa nu va pese vreodata de ce spune un jurnalist. Mai degraba, intrebati va cine sponsorizeaza documentarele, stirile , si uitati va in trecut cine sunt mogulii mass media.

Suntem in mare confuzie datorita Jurnalismului autohton!!!

Singurul lucru salvator in amarata asta de tarisoara, ar fi educatia si credinta. Nimeni in tara asta nu si indeplineste datoriile … acelea omenesti, crestin ortodoxe, ca la carte.. Insa toti sunt gata sa intre in razboi , unii cu altii.. ”, scrie Luana Ibacka.