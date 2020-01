Lovitura pentru șoferii cu mașini diesel vine din urma testelor făcute de Federaţia Europeană pentru Transport şi Mediu, acestia având o descoperie șocantă.

Descoperire șocantă pentru oferii cu mașini diesel

Două modele diesel au fost testate de realizatori de curând. Este vorba despre Nissan Qashqai și Opel Astra. Ele sunt pe locul doi, respectiv patru, în topul vânzărilor pe segmentul lor. Rezultatele în urma unor teste independente făcute, au arătat depășiri cu 32% respectiv 115% a limitei legale pentru emisii. Totatul particulelor dăunătoare emise de cele două mașini sunt crescute cu 11-184% , când sunt luate în calcul și particulele ultrafine.

„Aceste particule ultrafine nu sunt măsurate de testele oficiale, dar sunt considerate cele mai dăunătoare pentru sănătatea umană întrucât avansează foarte mult în corpul uman şi au fost corelate cu cancerul la creier. Curăţarea filtrului pentru prevenirea blocării poate avea loc în orice condiţii, inclusiv în zone urbane. În timpul testelor, nivelul particulelor a continuat să fie mare în timpul şofatului în oraş timp de 30 de minute după încetarea procesului de curăţare. Ambele modele au respectat limita legală pentru oxizi de azot” precizează concluziile controalelor.

Alte statistice arată ca trei din patru cetățeni europeni se află expuși la un nivel periculos al particulelor în aer. În acest context, poluarea cu particule este cel mai grav tip de poluare, fiind asociat cu cancerul. Expunerea îndelungată provoacă și afecțiuni ale inimii și plămânilor. O analiză a celor de la T&E relevă faptul că numărul vehiculelor diesel ce circulă în Europa a ajuns la 51 de milioane, acestea fiind cu 74% mai mari ca în anul 2016.

Ce decizie se va lua în acest caz?

”2Celsius”, o organizație europeană, culturală și de mediu ce are sediul aflat în România a colaborat cu speialiștii diesel pentru cea mai bună decizie. Pe lângă activitățile sale legate de jurnalism, a gestionat și programe de caritate precum: cultura bicicletei în mediile rural-montane, relația dintre producția hranei și schimbările climatice. În plus de acest lucru, mai are în vizor și programe de ”institutional greening” și dezvoltare locală.

În acest context, T&E(Federaţia Europeană pentru Transport şi Mediu), a raportat comisionarea testelelor independente. Susține că legiuitorii trebuie să accepte mașinile diesel, acestea fiind încă foarte poluante. Se cere să înăsprească testarea și limitarea emisiilor. Nevoia venind din forul European, solicitând autorităților din fiecare stat membru ca mașinile de circulație să fie verificate „aşa cum procedează Agenţia pentru Protecţia Mediului din SUA”, Anna Krajinska inginer din cadrul organizației T&E.